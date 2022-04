PC de Rewinside : C’est dans le PC de jeu du streamer et influenceur Rewi

Du Twitter– et Youtube-Créateurs de contenu Rembobiner est l’un des streamers les plus connus et les plus performants d’Allemagne. En conséquence, de nombreux fans sont vivement intéressés par ce qui fonctionne réellement sous le capot. La configuration comprend un PC de jeu très spécial, un produit sur mesure qui vaut évidemment beaucoup d’argent.

Le PC gamer de Rewinside vaut 11 000 euros

Un ordinateur de jeu nous vous avons présenté en parallèle, ce qui est bien plus modéré par rapport à la concurrence. Sa configuration doit environ 4 800 euros ont goûté et ne laisse toujours rien à désirer.

Le PC de jeu de Streamer Rewinside se déplace, par contre, plus au niveau de Knossi ou MontanaBlack. Pendant Knossi fou 12 000 euros aurait dû payer, étaient à MontanaBlack presque ridicule 15 000 euros due pour l’installation. Chez Rewinside, les choses ressemblent à ceci : il a probablement reçu le PC en cadeau, mais il devrait Valeur 11 000 euros être.

Design personnalisé par Caseking : Le tout repose apparemment sur un partenariat avec Caseking. Ils ont tout un Rewinside PC spécial et sur mesure bricolé, celui avec des tas d’éventails, beaucoup d’éclairage RVB et une jolie jolie Refroidissement par eau personnalisé vient le long. Bien sûr il y en a un pour ça RTX 3090 (au moment du montage le RTX 3090Ti pas encore sur le marché).

Voici les parties d’Unge :

refroidissement

disque

SSD: Corsair MP 600 1 To, 2x Corsair MP 400 4 To

Que remarquez-vous ? En comparaison directe avec la configuration d’Unge, le PC de jeu de Rewinside en a un processeur plus puissant, RAM cadencée plus élevée et une carte mère légèrement mieux équipée. Surtout, bien sûr, fais ça Refroidissement par eau personnalisé beaucoup, ce qui rend les innombrables fans plutôt superflus.

si tu veux voir comment le PC Rewinside a été assemblé, vous pouvez regarder la vidéo Caseking correspondante ici. Vous pouvez voir la réaction de Rewinside dans cette vidéo YouTube de lui.

Quelles pièces individuelles intégreriez-vous dans votre PC de rêve si vous n’aviez aucune restriction financière ? Dites le nous dans les commentaires.