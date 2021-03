Paypal prend au sérieux les crypto-monnaies: c’est ce que propose Curv, la société qu’ils viennent d’acheter pour environ 200 millions de dollars

Paypal annonce le achat de Curv, pour environ 200 millions de dollars selon CNBC. Une startup israélienne dans le domaine des crypto-monnaies qui représente une nouvelle étape pour Paypal dans son engagement récent et intense dans ce secteur.

Curv est une entreprise qui propose des services visant à résoudre l’un des plus gros problèmes des crypto-monnaies: leur garde. À ce jour, pour améliorer la sécurité, des appareils physiques sont utilisés comme clés de sécurité. Cependant, de Curv, ils offrent un solution basée sur le cloud pour empêcher le vol de clés privées.

Paypal achète Curv pour améliorer la sécurité de la garde des crypto-monnaies

En octobre 2020, Paypal a annoncé son intention d’accepter les crypto-monnaies et de jouer un rôle de premier plan dans le secteur. Au cours des derniers mois, nous avons vu des mouvements et des annonces et l’achat d’une entreprise comme Curv est une confirmation de plus que l’entreprise est se préparer à avoir un écosystème solide dans les crypto-monnaies.

«Au cours de nos conversations avec l’équipe Curv, nous avons été impressionnés par leur talent technique, leur esprit d’entreprise et la réflexion derrière la technologie qu’ils ont construite ces dernières années», explique Jose Fernandez da Ponte, vice-président de la blockchain, des crypto-monnaies et des devises numériques chez Paypal . L’entreprise espère que Dès le premier semestre 2021, l’équipe Curv est intégrée à Paypal.

Pour la garde des crypto-monnaies, les portefeuilles numériques sont généralement protégés par une clé alphanumérique privée. Cette clé est parfois stockée dans des portefeuilles physiques. Comme alternative, Curv propose une méthode cloud où cette la clé est distribuée sur plusieurs agents, appliquant une technologie basée sur la blockchain.

Le mécanisme s’appelle «Secure Multiparty Computation» (MPC) et permet à toute personne ayant accès de pouvoir résoudre les calculs d’accès, tout en préservant la confidentialité des données saisies. Avec cela, ils permettent un accès plus facile, mais empêchent théoriquement un attaquant d’accéder au portefeuille de crypto-monnaie.

Bien qu’ils aient une application pour Android et iOS, la solution de Curv est davantage axée sur les institutions et autres services. Avec cet achat, Paypal est renforcé pour ses futurs projets d’acceptation des paiements et des achats avec des crypto-monnaies.

Des entreprises comme eToro ou BNP Paribas ont collaboré avec Curv ces dernières années. Itay Malinger, vétéran d’Akamai et PDG de Curv, explique que « de nombreuses institutions financières traditionnelles » se sont déjà tournées vers Curv en tant que fournisseur de services d’entiercement. Ongle startup démarrée en 2018 et qui trois ans plus tard a été rachetée par un géant comme Paypal pour renforcer son engagement fort dans le secteur de la crypto-monnaie.

Plus d’informations | Pay Pal