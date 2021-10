Paul McCartney précise qui a séparé les Beatles

Pendant plus de cinquante ans, les fans des Beatles ont tenté de répondre clairement qui ou quoi était responsable de la séparation des Beatles, poussant John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Star à se séparer dans leurs carrières musicales respectives.

Depuis les années 1970, lorsque le quatuor de Liverpool a partagé pour la dernière fois des microphones, McCartney a été désigné comme l’une des principales raisons de l’une des ruptures les plus notoires de l’histoire du rock. Cependant, le musicien assure que la faute en revient vraiment à John Lennon.

Les fans des Beatles ont considéré McCartney comme responsable de leur séparation après que le compositeur ait été chargé d’annoncer à la presse lors d’une interview de 1970 que le groupe n’existait plus, bien que l’artiste britannique l’ait révélé lors d’un nouvel épisode de « This Cultural Life » pour la BBC. Radio 4 que ce n’est pas le cas.

« Je n’ai pas provoqué la séparation, c’était notre Johnny », a déclaré McCartney lors de l’entretien avec John Wilson (via The Guardian). « C’était mon groupe, c’était mon travail, c’était ma vie, alors je voulais que ça continue. » Interrogé sur la décision de commencer immédiatement sa carrière solo, le musicien a arrêté l’intervieweur, précisant une fois de plus qu’il n’avait pas provoqué la rupture du groupe.

John est entré dans la pièce un jour et a dit « Je vais quitter les Beatles ». Est-ce que cela incite à la séparation ou non?

McCartney révèle que lui et le reste du groupe devaient encore prétendre faire partie du groupe parce qu’Allen Klein, leur nouveau manager, a souligné qu’il y avait encore des contrats commerciaux en attente d’achèvement. McCartney aurait été chargé de diffuser la nouvelle dans le monde car il en avait déjà marre de cacher la situation pendant des mois.

« Pendant ce temps, nous avons eu de petites réunions et c’était horrible. C’était le contraire de ce que nous étions. Nous étions des musiciens, nous ne rencontrions pas des gens ». McCartney pense que la séparation était inévitable, car Lennon voulait « se mettre dans un sac et rester au lit pendant une semaine à Amsterdam pour un peu de paix. Et vous ne pouvez pas vous opposer à cela. »

McCartney conclut que sa vie musicale aurait été très différente si les Beatles ne s’étaient pas séparés. De plus, il assure que Lennon commençait à former une nouvelle vie avec Yoko Ono en raison de son désir de s’éloigner de la société en raison de l’éducation restrictive de sa tante Mimi, qui était chargée de s’occuper de lui pendant ses années de formation.