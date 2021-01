Patty Jenkins savait que Thor 2 allait échouer et ne voulait pas être tenue pour responsable

Patty Jenkins savait que Thor 2 était voué à l’échec. Le réalisateur était à l’origine attaché à la tête du film qui allait devenir Thor: Le Monde des Ténèbres et elle ne voulait pas être tenue responsable des lacunes du film. Elle a fini par parler aux studios Marvel et partir, c’est à ce moment-là qu’ils ont amené Le Trône de Fer le réalisateur Alan Taylor prend le relais pour elle. Le film de 2013 n’est pas un favori parmi les fans de Marvel Cinematic Universe, pour le dire à la légère.

Dans une nouvelle interview, Patty Jenkins discuté de la fabrication Wonder Woman 1984 et les luttes qui l’ont accompagnée. Elle a également évoqué son bref passage aux studios Marvel lorsqu’ils développaient Thor: Le Monde des Ténèbres en 2011. Jenkins a parlé de son bref passage avec Marvel dans le passé, mais cela semble être le plus approfondi qu’elle soit allé. Vous pouvez lire ce que le réalisateur avait à dire sur Thor 2 au dessous de.

« Il a été dit que je voulais faire un film de super-héros et au crédit de Marvel – sur un film qui ne nécessitait pas du tout une femme – ils m’ont embauché. Donc, je leur ai toujours été très reconnaissant même si cela ne le faisait pas ‘ Ils voulaient faire une histoire qui, je pensais, n’allait pas réussir, et je savais que ça ne pouvait pas être moi. Cela ne pouvait pas être moi qui avait fait ça. S’ils engageaient quelqu’un pour le faire, ça Ce ne serait pas un gros problème, mais je savais dans mon cœur que je ne pourrais pas faire un bon film avec l’histoire qu’ils voulaient faire. «

Quant à entrer dans le genre des super-héros, Patty Jenkins savait depuis longtemps qu’elle avait quelque chose à apporter. «Je voulais entrer», se souvient-elle. « Je voulais faire un grand film de super-héros après Monstre (2003). Et j’ai commencé à dire ça tout de suite après Monstre« Cependant, Jenkins n’a pas été interrogé sur les films de bandes dessinées après cela. » Les gens étaient confus … J’ai eu tous les films de « femme », toute histoire sur les femmes. Et je me suis dit: « Je veux faire des films sur les femmes mais je ne veux pas faire de films sur le fait d’être une femme, c’est tellement ennuyeux. Je veux faire des films sur des femmes faisant toutes sortes de choses. «

Après avoir jeté son dévolu sur la réalisation d’un film de super-héros, Patty Jenkins s’est tournée vers Warner Bros. et Wonder Woman en 2004. Cela étant dit, ce n’était pas une route facile. Selon Jenkins, le studio « ne savait pas quoi faire avec Wonder Woman, « et elles » ont été effrayées par les précédents films de super-héros féminins qui ont échoué. « De là, elle est allée aux studios Marvel et a traversé le Thor 2 expérience, qui l’a finalement ramenée à Warner Bros. quelques années plus tard.

Patty Jenkins a également fait l’éloge de Richard Donner Superman: le film pendant l’entrevue. « J’ai été profondément secouée par ce film, puis par la sortie quand il devient un super-héros », a-t-elle déclaré. « J’ai toujours eu une appréciation pour le – pas pour tous les tentpoles – pour le certain film archétypal et massif qui peut affecter un public de cette manière. Il a occupé une place importante dans mon subconscient. » Donner a récemment renvoyé les compliments en louant publiquement Jenkins ‘ Wonder Woman pour avoir «le même sentiment d’émotion» que son 1978 Superman film. Vous pouvez vous rendre sur le podcast WTF de Marc Maron pour écouter l’intégralité de l’interview de Patty Jenkins.

