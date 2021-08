Patty Jenkins refuse de faire un film Netflix et veut des sorties en salles uniquement

La récente vague de grands studios, d’acteurs et de réalisateurs poussant du travail sur des plateformes de streaming a peut-être été un bon moyen de travailler pendant la pandémie de Covid, mais bien que nombreux soient ceux qui ont cité le streaming comme l’avenir, Amazon déboursant plusieurs millions par saison pour ses Le Seigneur des Anneaux séries et les goûts de Netflix payant des millions pour la collaboration Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds Avis rouge, il y en a qui considèrent toujours le cinéma comme leur première, et potentiellement la seule sortie pour les grands films. Quelqu’un qui a exprimé clairement ses sentiments est Wonder Woman 1984 réalisateur Patty Jenkins, qui n’est pas non plus un fan des sorties jour et date.

Parlant de la décision de diffuser Wonder Woman 1984 sur HBO Max en même temps que sa sortie en salles, Jenkins a déclaré: « » C’était le meilleur choix parmi un tas de mauvais choix en ce moment et une expérience déchirante. Je ne pense pas que cela joue de la même manière en streaming, jamais. Je ne suis pas fan du jour et de la date et j’espère l’éviter pour toujours. »

Près de quatre millions d’abonnés ont diffusé le film sur HBO Max et sur d’autres plateformes de location, mais Jenkins pense toujours que, dans l’ensemble, la double sortie a été « préjudiciable » aux performances du film. En 2020, la sortie de films sur les plateformes de streaming le même jour que les cinémas est devenue une nécessité, avec des films inédits s’accumulant et aucun cinéma pour les montrer une fois le verrouillage complet atteint, cependant, beaucoup ne s’attendaient pas à grand-chose de 2021 à aller de la même manière. Bien que la stratégie ait permis à plus de gens de voir les films que dans les cinémas seuls, cela ne signifie pas que tout le monde a été satisfait de la décision – comme Jenkins l’a clairement indiqué.

En 2017, Wonder Woman a rapporté un brut mondial de plus de 822 millions de dollars, et en comparaison, la suite a lutté pour atteindre 165 millions de dollars. Cependant, étant donné que le film moyen ne dépasse pas la barre des 100 millions de dollars pour le moment, en termes relatifs, le film pourrait être considéré comme un succès, mais cela n’aide pas à compenser la perte subie par rapport au budget.

« Je fais des films pour l’expérience sur grand écran », a déclaré Jenkins, et lorsqu’on lui a demandé si cela inclurait de faire un film pour Netflix, ce qui signifierait une sortie en salles limitée, puis directement sur la plate-forme du streamer, elle a ajouté: « Je vais ‘ « J’aime travailler avec Netflix pour la télévision, je ne ferais pas de film là-bas ou de service de streaming avec ces termes. C’est difficile de commercialiser un film quand il a un tirage limité. »

Le réalisateur travaille actuellement sur un certain nombre de projets, dont le prochain Star Wars : Rogue Squadron, ainsi que Wonder Woman 3 et Cléopâtre qui sont tous deux sur son ardoise. Alors que des studios tels que Sony se sont engagés à refaire des films en salles, beaucoup comme Warner Bros. ont continué à exprimer leur intérêt pour la sortie de certains films à la demande à l’unisson avec leur lancement au cinéma. Warner Bros. a déjà décidé que leurs films en 2022 seront soit directement sur HBO Max, soit bénéficieront d’une exclusivité de 45 jours dans les cinémas avant un film en streaming. Cependant, Paramount avait prévu quelque chose de similaire pour Yeux de serpent : GI Joe Origins le mois dernier, mais a réduit de moitié la fenêtre de 45 jours après que le film s’est mal passé lors de sa sortie en salles, il semble donc que rien ne soit vraiment gravé dans le marbre pour l’instant. Cette nouvelle arrive via IndieWire.

Sujets : Salles de cinéma