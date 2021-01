Patty Jenkins dit qu’il n’y a pas eu de guerre avec Warner Bros. sur Wonder Woman

La libération de Wonder Woman 1984 n’était pas exactement l’événement triomphant que son studio Warner Bros. ou la cinéaste Patty Jenkins auraient souhaité. Au milieu de critiques médiocres, de critiques directes de certains aspects du film et de modestes gains au box-office, le Wonder Woman la franchise a pris un coup dur ces derniers temps. Un autre point de discorde concernait les diverses interviews que Jenkins a données récemment, ce qui semblait impliquer qu’elle était moins que satisfaite de Warner Bros.En réponse à de telles rumeurs sur Twitter, la cinéaste a insisté sur le fait que le studio avait été extrêmement favorable à sa vision de la super-héroïne sous leur bannière.

« Les versions de cet article semblent être partout et pas vraies. Il n’y a pas eu de » guerre « avec Warner Bros. [Wonder Woman]. Je parle de 10 ans de discussions avec 10 cadres différents à travers eux. Et [the] toute la barbe concernait d’autres projets dans d’autres studios. Je me suis senti extrêmement soutenu dans ma vision des deux films par [Warner Bros.], [Zack Snyder,] tous les producteurs et tout le monde à bord de notre éventuelle équipe. C’était juste un long chemin à parcourir pour y arriver. Refroidissons les gros titres dramatiques comme « guerre ». «

La référence à « la barbe » qui Patty Jenkins des mentions ont été évoquées pour la première fois lors d’une interview que le cinéaste a accordée à Marc Maron. Dans cette interview, Jenkins a déclaré qu’elle était souvent embauchée pour des projets en tant que réalisatrice « symbolique » qui était seulement censée se tenir prête et laisser les hommes travaillant sur le projet dans les coulisses faire tout le travail réel.

«Ils voulaient m’embaucher comme une barbe; ils voulaient que je me promène sur le plateau en tant que femme, mais c’était leur histoire et leur vision. Et mes idées? Ils ne voulaient même pas lire mon scénario. Il y avait une telle méfiance d’une manière différente de faire les choses et d’un point de vue différent. Donc, cela se passait définitivement, même lorsque j’ai rejoint Wonder Woman pour la première fois, c’était comme: «Euh, ouais, ok, mais faisons-le autrement. Mais je me suis dit: ‘Les femmes ne veulent pas voir ça. Elle est dure et dure et coupe la tête des gens, ce n’est pas ce que … Je suis fan de Wonder Woman, ce n’est pas ce que nous recherchons. Pourtant, je pouvait ressentir cette nervosité tremblante [on their part] de mon point de vue. «

Bien que Jenkins n’aborde pas le problème ici, une autre raison pour laquelle les fans pensaient qu’elle n’était pas satisfaite de Warner Bros.était la décision du studio de sortir. Wonder Woman 1984 en ligne en même temps que dans les cinémas. Si l’on en croit les informations, Jenkins et l’actrice principale Gal Gadot ont dû recevoir d’énormes sommes pour exprimer publiquement leur soutien à la sortie du film HBO Max. Cependant, maintenant que le cinéaste est officiellement attaché à la Wonder Woman 3 projet en développement, il semble que tous les désaccords passés ont été mis fin, du moins pour le moment.

Réalisé et co-écrit par Patty Jenkins, Wonder Woman 1984 stars Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal et Natasha Rothwell. Le film est maintenant disponible en salles et sur HBO Max.

