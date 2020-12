Patty Jenkins a tease que Cheetah pourrait revenir dans Wonder Woman 3

Wonder Woman 1984 a eu sa première mondiale tant attendue et a repris la saga qui avait commencé en 2017. Bien qu’il y ait eu quelques doutes quant à la suite des films, finalement Patty Jenkins a annoncé que le troisième film est en route et a également avancé quelques détails de l’intrigue comme l’avenir de Cheetah: A révélé qu’il peut revenir!

La trilogie mettant en vedette Gal Gadot était fortement menacée par les différences entre le réalisateur et Warner Bros.La sortie simultanée dans les salles et sur HBO Max déplut à Jenkins, au point de se demander s’il continuerait avec les productions du Femme merveilleuse. Dans les dernières heures, il a confirmé qu’il avait déjà travaillé sur Wonder Woman 3.

Dans les conversations avec Repaire de geek, le cinéaste a parlé du prochain film et s’est arrêté dans le rôle de Barbara Minerva. Dans son récit, il a détaillé que laissé une fin ambiguë à Cheetah pour garder ouverte la possibilité que le personnage revienne dans le futur.

Kristen Wiig joue Cheetah dans Wonder Woman 1984



Wonder Woman 3: Patty Jenkins fait allusion au prochain film

« J’ai mes raisons de rendre cela ambigu et je pense que vous ne savez pas quel est votre point de vue sur tout ce qui vient de se passer. J’aime que nous résumions le point de vue de Max Lord et que vous voyiez l’aboutissement de cette histoire, je pense que c’est très important. Mais la vérité est qu’il y aura peut-être plus à venir pour Barbara.« , a-t-il déclaré à propos de la chance concrète de voir le personnage joué par Kristen Wiig.

De plus, Jenkins a fait référence à l’espace temporel où Wonder Woman 3 sera situé et a exclu qu’il revienne dans le passé: « Je ne vais pas le remettre dans le passé, car où allez-vous aller? Il faut que ça avance. C’est définitivement une histoire contemporaine. C’est tout ce que je peux dire. Où allons-nous le mettre et comment il est résolu, je ne l’ai pas défini du tout. « .