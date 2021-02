Patrick Mahomes et Brittany Matthews accueillent leur premier enfant ensemble – voir la photo!

Patrick Mahomes et sa fiancée, Brittany Matthews, sont de fiers parents!

Le couple a accueilli samedi son premier enfant, Sterling Skye Mahomes.

Le quart-arrière superstar des Chiefs de Kansas City, 25 ans, a partagé une jolie photo sur Instagram du doigt de son bébé tenant fermement les mains de ses parents. Matthews, 25 ans, peut être vu portant un magnifique collier avec plaque signalétique Sterling, le cadeau parfait pour quand Sterling a grandi un jour.

Le couple a annoncé en octobre que leur premier enfant serait une fille avec une vidéo sur Instagram montrant une révélation de genre impliquant l’aide de leurs chiens.

Dans la vidéo, le couple se tient devant un mur de ballons et de lumières qui disent « BOY OR GIRL », puis leurs chiens, Steel et Silver, descendent une piste blanche vers eux, laissant des empreintes roses dans leur sillage.

Le couple a déclaré en septembre qu’ils attendaient leur premier enfant en publiant sur Instagram une photo d’eux tenant une photo échographique.

« Maman et papa font un petit détour pour le mariage❤️ » écrivit Matthews dans la légende.

Ils dormaient dans des pièces séparées à un moment donné de sa grossesse en octobre après que Mahomes ait eu une interaction après le match avec la star des New England Patriots, Stephon Gilmore, qui a été testée positive au COVID-19 après le match.

« Comme je l’ai dit de toute évidence avec Brittany enceinte, j’essaie de faire tout ce que je peux pour me distancer et rester à l’écart pour être disponible pour l’équipe, mais encore plus pour moi, juste en quelque sorte rester et garder ma famille en sécurité », a-t-il déclaré dans un conférence de presse à l’époque.

Ce fut une série de moments mémorables au cours des derniers mois pour le couple, qui a commencé à sortir ensemble au Whitehouse High School au Texas lorsque Mahomes était en deuxième année et Matthews était junior.

Mahomes lui a proposé le 1er septembre après la cérémonie du ring du Super Bowl des Chiefs au Arrowhead Stadium. Elle a partagé une photo sur son histoire Instagram qui montrait ce qui semblait être l’une des suites à l’intérieur du stade, remplie de bougies et de fleurs, et un panneau lumineux qui disait « Veux-tu m’épouser. »

La superstar des Chiefs a déclaré plus tard à 610 Sports Radio à Kansas City que proposer à Matthews était plus stressant que de jouer au Super Bowl de la saison dernière.

«Vous ne pensez pas que ça va être angoissant, surtout quand vous êtes avec quelqu’un depuis si longtemps, mais avant de vous mettre à genoux, votre cœur bat la chamade, je vous le promets», dit-il.