Path of Exile 2 – Le successeur de Hack ‘n’ Slay fléchit les muscles dans la nouvelle bande-annonce

Le hit « Path of Exile » en free-play entre dans le 2ème round. Jeux de grinding Gear Possède Chemin de l’exil 2 annoncé en 2019 lors de l’ExileCon. La suite propose de nombreuses innovations. Ici sur 45secondes.fr découvrez à quoi vous attendre du nouveau RPG d’action.

Mais le studio de développement en a un avant tout toute nouvelle remorque publié lors d’une vitrine en direct que vous devriez absolument vérifier:

Quoi de neuf dans Path of Exile 2?

« Path of Exile 2 » en apporte un nouvelle campagne et 7 actes. L’histoire se poursuit donc à peine 20 ans après les événements de PoE au cours desquels les habitants de Wraeclast sont occupés à suivre le monde Chute de Kitava reconstruire.

Et cela avec une présentation visuelle impressionnante, dont certaines sont en lieux enchanteurs et parfois sales et sombres écoule. Le cadre de l’acte 2, par exemple, est si spécial que les joueurs * à l’intérieur du Déterminez vous-même les progrès peut. Parce que nous accompagnerons une ville caravanière qui traverse le désert.

En plus du nouveau contenu, il y a un système de gemmes révisé, nouvel équipement et beaucoup plus. Par exemple, le Mécanismes de jeu de l’adversaire vissé. Le « Skill Gems » a maintenant une nouvelle fenêtre dédiée qui montre les Gemmes. Ce qui est nouveau, c’est que les gemmes de support peuvent désormais toutes être attribuées plus clairement. Cela simplifie grandement l’équipement et les compétences.

© Grindig Gear Games

Avec les nouveaux armes y a-t-il deux nouveaux types, les Arbalètes et lancesque nous pouvons tous les deux voir dans la bande-annonce. En plus de beaucoup d’action et de quelques nouvelles compétences, nous voyons aussi que nous lumière du soleil peut être utilisé à notre avantage lorsqu’il brille à travers un toit, par exemple. En général, l’environnement est désormais encore plus important pour le gameplay.

Le jeu de hack ‘n’ slay continue à nouveau personnalisation des personnages de haut niveau et mécanique complexepour permettre la profondeur nécessaire. Il y aura à nouveau de nombreuses classes comme dans l’ensemble 19 classes ascendantes donner.

Version, bêta et plates-formes

Quand commence la version bêta? Le studio de développement a confirmé qu’il était en 2022 viendra en version bêta avant la sortie du jeu. Cela signifie que vous devez être patient un peu plus longtemps. La sortie n’est pas encore à portée de main. Avant la sortie, il y aura certainement une version bêta – probablement pour PS4, Xbox One et PC. Cependant, il est plus probable que le titre ressemble plus à un PC pour la PS5 et la Xbox Series X / S en raison des exigences techniques. Le studio de développement a déjà divulgué cela.

Co-fondateur de Grinding Gear Games, Chris Wilson, ont également confirmé qu’ils avaient beaucoup appris du premier jeu en termes d’histoire et de présentation. La suite pourrait donc être beaucoup plus arrondie en termes de campagne. En fin de compte, cela devrait permettre aux débutants d’obtenir un point d’entrée solide avec la suite.

Dans le temps qui a précédé la sortie, vous pouvez contacter le Extension Ultimatum de « Path of Exile » passer le temps. Et si vous n’avez même pas apprécié le hack ‘n’ slay, vous pouvez le télécharger gratuitement sur toutes les plates-formes courantes (récemment même dans Epic Games Store). Les fans du genre clone Diablo ou ceux qui veulent en devenir un, que ce soit recommandé.

Important: Si vous avez effectué des microtransactions en PoE, celles-ci seront transférées vers « Path of Exile 2 ». De même, tous vos anciens personnages seront toujours jouables. De plus, comme tous les joueurs de « Path of Exile », vous vous retrouvez dans le soi-disant après la campagne Atlas. Afin de ne pas diviser la communauté, tout le monde se réunit ici. Et maintenant, vous avez envie de 20 minutes de jeu? Allons-y: