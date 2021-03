Patania II, l’aspirateur de 12 mètres et 35 tonnes qui scanne le fond de l’océan à la recherche de métaux précieux

Le océan profond c’est tout un mystère pour nous. Il est souvent plein de créatures qui ne vivent que dans ces régions et nous ne pouvons pas les connaître si nous n’y allons pas, mais il cache également d’autres objets d’intérêt qui n’ont pas besoin d’être vivants. Par exemple, minéraux et métaux précieux d’intérêt économique. Comment s’en emparer? Avec un aspirateur géant.





Pendant plusieurs décennies, le intérêt pour l’exploitation minière en haute mer a augmenté. Dans les profondeurs des océans, il est courant de trouver des nodules. Un nodule est, en gros, une accumulation de métaux d’intérêt qui sont attachés à une roche ou à d’autres objets. Ils se forment dans les plaines abyssales profondes où les taux de sédimentation sont faibles, permettant aux composés métalliques dissous dans l’eau de mer d’enfoncer un noyau et de former le nodule.

Riche en cobaltCes nodules ont suscité un grand intérêt ces derniers temps en raison du besoin que nous avons de ce métal précieux lors de la fabrication de produits électroniques. Le fond de l’océan est plein de métaux, il faut savoir comment les obtenir.

Global Sea Mineral Resources (GSR) est une filiale du géant du dragage DEME Group. Comme leur nom l’indique, ils se concentrent sur l’obtention de minéraux et de ressources de la mer. Mais ce n’est pas aussi simple que sur terre, ils ont donc une machine pour s’occuper du dur labeur. Le Patania II descend plusieurs kilomètres sous l’eau d’un bateau et commence à respirer le fond de l’océan à la recherche de métaux. C’est le récolteur de nodules le plus avancé à ce jour.

Le trésor de CCZ

La La zone Clarion-Clipperton (CCZ) est une zone géologique située entre l’Amérique continentale et Hawaï. D’une longueur de plus de 7 000 kilomètres, cette surface marine regorge de métaux d’intérêt, ainsi que d’une diversité de flore et de faune. C’est devenu à la fois un point d’intérêt pour l’industrie minière et pour les biologistes, que plus de la moitié des espèces découvertes là-bas soient nouvelles.

Avec tonnes de minéraux sous forme de nodules Dans sa plaine abyssale, CCZ est l’un des premiers endroits où Patania II cherche à opérer. En 2013, l’Autorité internationale des fonds marins a accordé à GSR une concession de 15 ans pour explorer 76 728 kilomètres carrés de la partie orientale de la CCZ.

Patania II est composé de quatre parties principaux. Le premier d’entre eux est le collecteur de nodules, qui est une série d’aspirateurs qui utilisent des jets d’eau pour aspirer ce qui les entoure. Le second est le groupe motopropulseur bidirectionnel. Le troisième est ses systèmes hydrauliques et télémétriques. Le quatrième et dernier est un système pour séparer les nodules des débris, ce qui fait sur site sur le fond marin.

Le problème de Patania II est son impact environnemental. Dans les années 80, une expérience au large des côtes du Pérou a voulu voir quel était l’impact de l’enlèvement du fond marin. Ils ont traîné un traîneau le long du fond marin pour simuler la récolte de nodules. En conséquence, trois décennies plus tard, la perturbation reste sensiblement la même et le sol ne s’est pas rétabli. L’impact d’un véhicule de 35 tonnes reniflant des milliers de kilomètres de fond marin est évidemment beaucoup plus important.

Le premier des tests en CCZ était prévu pour mars 2019, mais un défaut de câblage a dû reporter ce test de près d’un an. En 2020, les choses ont été encore compliquées par COVID-19, alors maintenant le prochain test est prévu pour ce 2021. L’entreprise encourage les scientifiques et les biologistes marins à se joindre à eux pour voir à quel point ils veulent être prudents avec l’environnement.

Via | DSM Observer et magazine minier