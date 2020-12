Passe-temps rentable, artisanat fait à la maison

L’artisanat fait partie de ces loisirs et distractions capables d’apaiser, de distraire et de développer notre créativité. Les pièces peuvent même devenir une excellente source de revenus, car chaque œuvre est unique et porte avec elle tout un style et une expérience de ceux qui l’ont produite. En période de pandémie, le nombre de fans du studio à la maison a augmenté.

Vous avez peut-être remarqué que lorsque l’inspiration vient, les pièces peuvent devenir une zone. Pour ne plus jamais avoir de problèmes avec le désordre, que diriez-vous d’un endroit pour appeler le vôtre? Lors de la création d’un espace fonctionnel, vous pouvez vous consacrer à l’activité de manière professionnelle. Et, dans le confort de la maison, il perfectionne encore son travail manuel. Check-out!

Choisissez un emplacement

Avoir une chambre spécialement pour ça serait un rêve, non? Mais cette possibilité n’existe pas toujours et, par conséquent, il est nécessaire d’improviser. Voyez un coin inutilisé, qui convient à une table (et de l’espace pour des étagères ou des boîtes) et commencez à organiser votre studio à la maison.

Organiser

Pots de peinture, fil à coudre, rubans, colles, pinceaux… Tout cela finit par se détacher et peut gêner; à la fois production et créativité entravée. Pour organiser, choisissez des boîtes. Les transparents sont parfaits pour voir ce qu’il y a à l’intérieur, mais si l’idée est de « cacher » le désordre, les décorés sont pratiques et beaux.

Créer des étagères

Le plus grand avantage des étagères est de libérer de l’espace sur votre bureau. Vous pouvez choisir ceux en bois ou en métal: le matériau qui correspond le mieux à votre espace ou tient dans votre poche. Il existe également des panneaux percés ou espacés pour que vous puissiez positionner vos étagères où vous le souhaitez. Vous pouvez également changer d’emplacement, en fonction de la production en cours. Beaucoup de praticité, tu ne trouves pas? Les pots peuvent vous aider à placer des pinceaux et des stylos à proximité de l’environnement de travail, de manière organisée. D’autres types de conteneurs peuvent également devenir les meilleurs amis des artisans. Utilisez votre créativité!

Faites de la place aux tissus

Ils peuvent être placés sur des cintres pour ne pas se froisser. Un petit ara ou un support peut vous aider dans cette tâche d’organisation de tous vos tissus. De cette façon, vous n’oublierez plus jamais.

Décorez à votre façon

Votre atelier à la maison mérite également tout le soin et l’affection dans la décoration, mais il est important de ne pas surcharger l’environnement, afin qu’il ne perturbe pas votre travail. Une autre idée est de créer un panel de photos ou d’idées. Cela peut être sous forme de corde à linge, de tableau noir ou de ce que vous voulez! Accrochez des photos, des inspirations, des notes sur ce qu’il faut acheter, etc. Utilisez la couleur à votre avantage … Rien de mieux qu’un espace plein de vie et de joie. Au lieu de cacher vos outils, que diriez-vous de les rendre plus visibles sur les étagères? Pots de boutons et rubans, tissus aux couleurs vives; tout cela peut être utilisé.

Commander les commandes

Si pour vous, l’artisanat est bien plus qu’un loisir et est devenu votre métier, il va sans dire que l’organisation des commandes de vos clients est primordiale. Réservez un espace dans un tiroir ou des planchettes sur la table spécialement pour cela. Avoir un calendrier en vue est aussi une idée qui aide à la fois dans la décoration et l’organisation. Prendre plaisir!