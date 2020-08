“Pas si facile”: “Option” Süle se bat pour retrouver le bonheur

Après une grave blessure, il faut près de 300 jours avant que Niklas Süle puisse enfin défendre à nouveau pour le Bayern. Il n’y aura pas de marche dans la formation de départ de la Ligue des champions.

Au cours de la séance d’entraînement le matin après le retour tant attendu, Niklas Süle a reçu quelques instructions de Hansi Flick sur le chemin. Dans l’unité dans les locaux du club, le défenseur central a dirigé les balles hors de la zone de danger samedi, a rejoint le jeu de développement et a montré un bon jeu de position. Le retour en mode compétition lors du test 1-0 contre l’Olympique de Marseille a continué de dynamiser l’international longtemps blessé.

Niklas Süle est de retour 286 jours après la deuxième déchirure du ligament croisé de sa carrière. Au début, ce n’était qu’un match de test, mais bientôt les premières minutes de jeu compétitif pourraient suivre en Ligue des champions. «Quand j’en aurai besoin, je serai là», a promis le joueur de 24 ans après une longue lutte sur le chemin du retour. Le 19 octobre, Süle s’était blessé lors du nul 2-2 à Augsbourg. “Ce n’était pas une période facile pour moi, cela a pris un peu plus de temps que je ne le pensais. Je suis incroyablement heureux d’être de retour sur le terrain avec mes collègues”, a déclaré Süle, qui s’entraînait samedi. les températures midsummer portaient une chemise à manches longues.

Buddy Leroy Sané a mis les gaz dans l’équipe de Süle avec des dribbles rapides. Sané et les autres nouveaux venus étaient spectateurs vendredi après-midi lorsque Süle a été autorisé à courir une demi-heure pour le régulier Jérôme Boateng en défense centrale. Tout avait l’air soigné, mais vous ne pouviez pas évaluer cette opération de manière durable. “Niklas est maintenant une autre option pour nous”, a déclaré Flick. “Nous sommes tous heureux qu’il soit de retour sur le terrain. Il a travaillé dur pour pouvoir être de nouveau là-bas, donc aujourd’hui est une belle journée pour lui et nous.” L’équipe de Munich a commencé avec la formation qui correspondra à peu près au onze de départ contre Chelsea.

Flick avait été satisfait de l’état actuel de son équipe avant le match à MagentaSport: “L’équipe est très concentrée, montre une grande qualité, tout aussi intense. Tout était comme nous le voulons toujours. Ils l’ont réglé très, très bien. bien. Ce n’est pas courant, donc nous sommes très heureux. “

“J’ai beaucoup investi”

L’entraîneur national Joachim Löw devrait également se réjouir que le joueur de 24 sélections prenne le rythme de la compétition. Début septembre, lorsque l’équipe nationale repart, Süle et Sané pourraient reprendre la pratique du jeu dans le cercle DFB. L’Espagne le 3 septembre à Stuttgart et la Suisse quatre jours plus tard à Bâle sont les adversaires de l’équipe allemande en Ligue des Nations.

Tout d’abord, la décision est en Ligue des champions. Pour sa participation, Süle s’est même tourmentée avec des quarts de travail supplémentaires pendant les semaines de vacances de ses collègues. “J’ai beaucoup investi dans ce tournoi”, a déclaré Süle. Du 12 au 23 août, il y aura un combat pour le titre de première classe à Lisbonne. Après une victoire 3-0 lors du premier match à élimination directe contre Chelsea, le Bayern a les meilleures chances de rendre son déménagement parfait ce samedi.

Si tout se passe comme prévu, Süle pourrait gagner plus de temps en tant que joker. “Lorsque vous jouez votre premier match après neuf mois et demi, il est clair que tous les processus ne sont pas corrects et que la qualité supérieure n’est pas encore là. Mais je me sens très, très bien au niveau de la forme physique”, a déclaré le défenseur qui a remporté la coupe. Début juillet contre Leverkusen alors que les rapatriés étaient toujours sans saison. “J’ai bien travaillé. Bien sûr, j’ai besoin de quelques minutes maintenant pour reprendre des forces et faire le prochain pas en avant dans les prochaines semaines.”