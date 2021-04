Pas seulement pour les restes: cette femme veut déstigmatiser la cuisson au micro-ondes

Il y a d’abord eu l’Instant Pot, puis la friteuse à air, puis est venu Anyday – la gamme d’ustensiles de cuisine de Steph Chen conçue pour révolutionner la façon dont les gens utilisent leur micro-ondes pour cuisiner rapidement des plats dignes d’un restaurant.

«Cet appareil est déjà dans la cuisine de tout le monde», a déclaré Steph Chen. « Nous ne demandons pas à quelqu’un d’acheter quelque chose de nouveau, mais de mieux utiliser quelque chose que vous possédez déjà. » Nader Khouri / Anyday

Chen, qui a travaillé avec Chez Panisse, Saveur et Just Eat, a eu l’idée d’Anyday par accident en expérimentant avec un grand contenant de stockage de nourriture. Elle se demanda si elle pouvait y faire rôtir un poulet et décida de l’essayer au micro-ondes au lieu du four. Le résultat était un poulet juteux et tendre qui la laissait se demander pourquoi plus de gens n’utilisaient pas leur micro-ondes pour des utilisations autres que le chauffage des restes ou des aliments surgelés.

Après une plongée en profondeur sur la recette du micro-ondes, Chen a découvert qu’une myriade de chefs de classe mondiale, de J.Kenji López-Alt à David Chang, avaient puisé dans les trésors de cet appareil commun mais souvent négligé.

En rapport

Pourquoi le micro-onde?

« Cet appareil est déjà dans la cuisine de tout le monde. Nous ne demandons pas à quelqu’un d’acheter quelque chose de nouveau, mais de mieux utiliser quelque chose que vous avez déjà », a déclaré Chen à 45secondes.fr Food.

Elle a également réalisé à quel point le marché des ustensiles de cuisine agréables au micro-ondes était pratiquement inexistant. La plupart des choses qu’elle a trouvées contenaient du plastique ou étaient fragiles et n’étaient pas suffisamment bien conçues pour sceller correctement l’humidité nécessaire pour créer des aliments humides et délicieux avec très peu de temps de cuisson au micro-ondes.

Les plats d’Anyday sont vendus en quatre formats: moyen et grand, peu profond et profond. Nader Khouri / Anyday

« Les outils n’existaient pas vraiment pour le rendre vraiment bon. Il y avait beaucoup d’outils en plastique. Le seul vrai point négatif que les gens croient, c’est que le plastique n’est pas bon au micro-ondes – même les plastiques allant au micro-ondes ne sont pas sûrs », a déclaré Chen. . « Cela ne ressemble pas à une bonne expérience utilisateur. Nous devons créer un récipient spécialement conçu pour les micro-ondes. »

Ainsi, en 2019, Chen a rejoint l’entreprise d’ustensiles de cuisine de sa famille, Meyer Corporation, en tant que chef de cabinet et s’est mise au travail en collaborant avec Chang sur les plats d’Anyday, qui sont vendus individuellement en quatre tailles (moyenne et grande, peu profonde et profonde) pour 30 € à 40 € chacun, ou en ensemble pour 120 €.

Alors, comment ça marche?

Le plat est fait de verre dépoli allant au micro-ondes qui est suffisamment polyvalent pour être utilisé comme bol de préparation, récipient de cuisson au micro-ondes, élégant plat de service et récipient de rangement pour le réfrigérateur ou le congélateur. Il a un couvercle en verre avec un joint en silicone résistant au micro-ondes qui crée une chambre à vapeur – l’astuce pour des aliments magnifiquement cuits au micro-ondes.

Les plats d’Anyday sont conçus pour sembler suffisamment luxueux en tant que pièce maîtresse du dîner et suffisamment fonctionnels pour cuire le dîner pour quatre personnes en moins de 10 minutes. Nader Khouri / Anyday

« Les micro-ondes fonctionnent en faisant vibrer des molécules d’eau dans la nourriture elle-même, c’est ce qui la rend si rapide, a expliqué Chen. » C’est une épée à double tranchant: cela peut être si rapide que l’eau chauffe tellement qu’elle s’évapore dans un bol ou assiette sans couvercle. Le poulet va trop cuire et l’extérieur devient trop moelleux.

« Un jour se connecte dans cette chambre à vapeur pour que l’eau ne sorte pas, mais reste emprisonnée à l’intérieur du plat. Ensuite, il y a un évent dans le bouton central du plat qui permet à l’excès de vapeur de s’échapper, donc c’est sûr. »

En rapport

À l’instar de l’engouement qui s’est ensuivi après que les gens ont commencé à utiliser l’Instant Pot, qui simplifiait l’utilisation d’un autocuiseur, pour accélérer le temps de cuisson sans sacrifier la saveur, Chen pense que l’un des aspects les plus importants de sa marque est de démystifier le micro-ondes.

Démystifier les mythes sur les micro-ondes

«Les gens pensent que si vous cuisinez plus vite, vous supprimez les nutriments. Les nutriments se dissipent des aliments si vous les faites cuire à feu vif pendant une longue période ou avec trop d’eau. Le micro-ondes cuit à feu doux sans eau, donc il préserve les nutriments, « dit Chen.

Une autre idée fausse est que les appareils ont été conçus en utilisant des rayonnements nocifs émis par la machine et dans le monde, votre corps, etc.

En rapport

« Votre téléphone portable émet plus de micro-ondes que votre micro-ondes. Les ondes sortant d’un micro-ondes sont inférieures à la limite légale des téléphones portables. Les micro-ondes sont super sûrs », a-t-elle déclaré.

Chen a ajouté comment ces ondes fonctionnent sur une fréquence électromagnétique comme celle de la lumière ou des ondes radio, et non sur le rayonnement nucléaire ou ionisant auquel de nombreuses personnes craignent d’être exposées. L’appareil est également conçu selon des réglementations strictes qui garantissent que les vagues ne quittent pas la zone de cuisson intérieure.

Être une ressource, pas seulement un plat

En plus de fournir aux clients un outil pour améliorer leur cuisson au micro-ondes, Chen souhaite permettre aux cuisiniers à domicile de créer des plats non seulement faciles mais exceptionnels à l’aide de l’appareil. Ainsi, le site Web d’Anyday sert d’outil interactif gratuit pour que les gens apprennent tout sur l’adoption de la vie des micro-ondes.

Cette shakshuka a été cuite au micro-ondes pendant 6 minutes. Nader Khouri / Anyday

L’onglet «Recettes» de la barre d’outils supérieure comprend une collection assez vaste de recettes classées en plus de 10 catégories, allant des repas à un plat, du petit-déjeuner et du brunch, des collations et des bouchées et même des aliments pour bébés. Il y a un omble chevalier au gingembre et échalote de cinq minutes (oui, du poisson au micro-ondes!), Un farro de 18 minutes avec des tomates et du parmesan, des ignames au miel et au chipotle qui cuisent en seulement neuf minutes (contre environ une heure au four) et un gâteau au fromage de 11 minutes.

De plus, il existe des outils d’apprentissage et des guides d’ingrédients qui enseignent des trucs et astuces pour cuisiner toutes sortes d’aliments, des asperges et betteraves aux céréales et aux fruits de mer.

« Une grande partie d’Anyday fournit une ressource avec des recettes très délibérément choisies – des aliments qui finissent par être mieux cuits au micro-ondes que sur la cuisinière au four », a déclaré Chen. « Nous ne voulons pas que les gens sacrifient la cuisine juste pour sauter des étapes, mais pour faire de meilleurs plats en des temps plus courts. »

Vous avez hâte de cuisiner au micro-ondes? Essayez certaines de nos recettes micro-ondes préférées:

Teri Lyn Fisher

Jennifer Davick / Livre de recettes Hungry Girl

Shutterstock

Livres Tara Fisher / Kyle

Joy Bauer

Samantha Okazaki / AUJOURD’HUI