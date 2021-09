Pas le temps de mourir Sneak Peek présente les nouveaux agents obligataires Lashana Lynch et Ana de Armas

Rencontrez les nouveaux agents qui font équipe avec notre bien-aimé 007 James Bond dans le (Presque ici !) 25e film de Bond Pas le temps de mourir. Regardez Lashana Lynch en tant qu’agent Nomi et Ana de Armas en tant qu’agent Paloma alors qu’elles suivent leur formation militaire pour les préparer à affronter le méchant comme seul James Bond peut le faire. « J’ai demandé à l’équipe des cascadeurs s’ils pouvaient faire de moi un ninja et ils ont dit oui », a déclaré Lashana Lynch. « Ils m’ont entraîné pour la vie. Je suis très heureux. »

Le synopsis officiel d’Universal dit : « James Bond a quitté le service actif et profite d’une vie tranquille en Jamaïque. Sa paix est de courte durée lorsque son vieil ami Felix Leiter de la CIA se présente pour demander de l’aide. La mission de sauvetage d’un scientifique kidnappé s’avère bien plus dangereuse que prévu, conduisant Bond sur la piste d’un mystérieux méchant armé d’une nouvelle technologie dangereuse. »

Au casting, Rami Malek dans le rôle de Safin, Léa Seydoux reprend son rôle de Spectre, le Dr Madeleine Swann, Lashana Lynch dans le rôle de Nomi, Ben Whishaw est de retour dans le rôle de Q et Naomie Harris revient dans le rôle d’Eve Moneypenny. Jeffrey Wright, en tant qu’agent de la CIA Felix Leiter, est de retour pour la première fois depuis 2008 Quantum de Consolation, tout comme Christoph Waltz dans le rôle d’Ernst Stavro Blofeld. Nous verrons à nouveau Ralph Fiennes jouer M, le chef du MI6, et Rory Kinnear reprendra son rôle de Bill Tanner, le chef de cabinet de M. Ana de Armas joue Paloma, un agent de la CIA qui assiste Bond.

Il s’agit de la cinquième et dernière sortie de Craig en tant qu’agent britannique fictif du MI6, James Bond. Après plusieurs retards, nous arrivons à voir le 25e opus de la franchise légendaire. La spéculation a commencé immédiatement sur qui remplirait ces chaussures coûteuses améliorées par des gadgets dès l’annonce du film. Lashana Lynch a nié toutes les allusions au rôle de l’agent emblématique dans les futurs films en s’exclamant « Nooon ! Tu ne veux pas de moi ! » Elle a cependant dit : « Nous sommes à une époque où l’industrie ne se contente pas de donner au public ce qu’elle pense que le public veut. En fait, ils donnent au public ce qu’ils veulent donner au public. »

Elle a poursuivi: « Avec Bond, cela peut être un homme ou une femme. Ils peuvent être blancs, noirs, asiatiques, métis. Ils peuvent être jeunes ou vieux. En fin de compte, même si un enfant de deux ans était en jouant à Bond, tout le monde viendrait au cinéma pour voir ce que ce garçon de deux ans va faire, non ? »

Alors qu’elle a nié les rumeurs de retour en tant que nouvel agent préféré, elle a donné un bon argument pour expliquer pourquoi elle pourrait être la personne idéale. Elle a décrit la direction qui lui a été donnée pour son personnage en disant qu’ils voulaient quelqu’un « qui serait capable de se lever et d’être vocal et franc et fort et capable de manipuler une arme, capable de se gérer et non quelqu’un qui prend n’importe quel cr-p de Puis, au fur et à mesure que cela se déroulait, elle est devenue cet être humain vocal assez compliqué, libre et ouvert d’esprit qui apporte une très belle touche au MI6. «

Cary Joji Fukunaga réalise Pas le temps de mourir à l’aide d’un scénario qu’il a co-écrit avec Neal Purvis, Robert Wade et Phoebe Waller-Bridge. Pas le temps de mourir sortira au Royaume-Uni le 30 septembre suivi d’une sortie aux États-Unis le 8 octobre.

