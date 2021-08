Pas le temps de mourir n’a besoin de gagner 900 millions de dollars pour atteindre le seuil de rentabilité en tant que film de James Bond le plus cher de tous les temps

Obtenir la dernière aventure de James Bond, Pas le temps de mourir, aux écrans a été une tâche si difficile à entreprendre que même l’emblématique agent secret lui-même aurait probablement eu du mal. Eh bien, dans cet esprit, il n’est pas surprenant que le drame de la date de sortie qui a tourmenté Pas le temps de mourir aura un coût, le film devant rapporter 900 millions de dollars dans le monde juste pour atteindre le seuil de rentabilité, faisant du film la sortie 007 la plus chère jamais réalisée.

Décomposer cela, Pas le temps de mourir a été évalué pour la dernière fois à 214 millions de livres selon Companies House au Royaume-Uni, le montant étant passé de 199,5 millions de livres en raison des frais d’intérêt. Maintenant, un an plus tard, cela est passé à environ 226 millions de livres, ou 314 millions de dollars, et une fois que les coûts de marketing ont été ajoutés au mélange à prix astronomique, cela revient à environ 464 millions de dollars au bas de l’échelle, ce qui en fait le chiffre approximatif. Pas le temps de mourir devra faire pour être rentable.

Cependant, là où le chiffre de 900 millions de dollars au box-office entre en jeu, c’est en raison de la division entre l’exploitant cinématographique et les distributeurs du film, MGM s’attendant probablement à prendre environ 50 pour cent de chaque dollar dépensé en billets de cinéma dans le monde, ce qui signifie que le film doit gagner au moins 928 millions de dollars. Et ainsi, le film de James Bond le plus cher est né.

Bien sûr, les aventures de 007 sont généralement extrêmement populaires auprès du public, avec les deux dernières sorties de Daniel Craig, Chute du ciel et Spectre, gagnant respectivement 1 milliard de dollars et 880 millions de dollars, mais ce ne sont pas des temps normaux. Pour le contexte, Rapide et furieux 9, qui a été déclaré le plus gros film de l’été, a jusqu’à présent réalisé 642 millions de dollars depuis sa sortie en juin, alors que le précédent versement avait dépassé le milliard. Aucun film n’a approché de produire un chiffre aussi élevé que 900 millions de dollars. James Bond peut-il le faire ?

Pas le temps de mourir a été en proie à des retards, le film étant initialement censé sortir en salles en novembre 2019. Grâce à un changement de réalisateur, une blessure, puis un arrêt global, Pas le temps de mourir a été confronté à des coûts croissants, le film aurait coûté au studio 1 million de dollars par mois en intérêts jusqu’à la sortie du film. Il y a également eu des rapports de nouvelles prises de vue pour remplacer le placement de produit désormais obsolète, le studio cherchant même à vendre Pas le temps de mourir à un service de streaming pour 600 millions de dollars. Comme prévu, il n’y avait pas de preneurs.

Situé cinq ans après la capture d’Ernst Stavro Blofeld, Pas le temps de mourir découvre que James Bond a quitté le service actif. Sa vie paisible est de courte durée et il est approché par son ami et officier de la CIA Felix Leiter, qui fait appel à son aide dans la recherche de Valdo Obruchev, un scientifique disparu. Lorsqu’il devient évident qu’Obruchev a été enlevé, Bond doit affronter un méchant dont les stratagèmes pourraient entraîner la mort de millions de personnes.

Mettant en vedette la dernière sortie de Daniel Craig en tant que 007, Pas le temps de mourir est réalisé par Cary Joji Fukunaga d’après un scénario de Neal Purvis, Robert Wade, Fukunaga et Phoebe Waller-Bridge. Léa Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz, Rory Kinnear et Ralph Fiennes reprennent leurs rôles des films précédents, avec Rami Malek, Lashana Lynch, Ana de Armas, Dali Benssalah, Billy Magnussen et David Dencik rejoignant le exprimés en tant que nouveaux personnages.

Ce prix de 900 millions de dollars aurait maintenant conduit à parler d’un nouveau retard, le public étant toujours quelque peu inquiet à l’idée de retourner dans les salles. Pour l’instant cependant, Pas le temps de mourir est prévue pour le 30 septembre 2021 au Royaume-Uni et le 8 octobre 2021 aux États-Unis. Cela nous vient de L’Express.

Sujets : James Bond, Pas le temps de mourir