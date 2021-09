Pas le temps de mourir Le script était constamment modifié et modifié sur le plateau

Quel méfait Daniel Craig fera-t-il lors de sa dernière sortie en tant que James Bond dans Pas le temps de mourir reste en grande partie mystérieux, et maintenant nous pouvons savoir pourquoi, l’acteur révélant qu’ils « ajustaient et réajustaient constamment le script » pendant la production de son chant du cygne 007. Révélé dans un clip pour un prochain Pas le temps de mourir podcast, qui propose également quelques nouveaux extraits de séquences du film, ce détail intéressera certainement certains fans, les réécritures en cours entraînant souvent des résultats cinématographiques moindres.

Bien sûr, Pas le temps de mourir est une bête légèrement différente, le film ayant maintenant fait face à tellement de retards et de refoulements que beaucoup ont sans aucun doute oublié sa sortie prévue. Néanmoins, ces réécritures de script ne devraient pas surprendre, car Pas le temps de mourir a été en proie à des retards depuis la conception. Le film devait initialement sortir en salles en novembre 2019, mais grâce à un changement de réalisateur, une blessure, puis un arrêt global, Pas le temps de mourir a été confronté à des coûts croissants, qui se seraient élevés à 1 million de dollars par mois en intérêts jusqu’à la sortie du film.

Malgré des ajustements constants du scénario, le réalisateur Cary Fukunaga a précédemment assuré James Bond fans qui Pas le temps de mourir est génial, et qu’il n’a pas bricolé le film fini pendant tout le temps supplémentaire causé par les divers retards. « Bien que plus de temps aurait été agréable, nous avons dû poser nos crayons lorsque nous avons terminé notre fenêtre de post-production », a expliqué le cinéaste. Bien que (quelque peu inquiétant) il semble que Fukunaga aurait aimé avoir la chance de peaufiner certaines zones de Pas le temps de mourir, le service des finances y a mis un terme. « La réponse courte est l’argent. Et bien que Bond soit un grand film, nous devons toujours peser le coût par rapport à la valeur. Et comme tout, vous pouvez bricoler à l’infini. Le film est génial tel qu’il est. »

Situé cinq ans après la capture d’Ernst Stavro Blofeld, Pas le temps de mourir découvre que James Bond a quitté le service actif. Sa vie paisible est de courte durée, et il est approché par son ami et officier de la CIA Felix Leiter, qui demande son aide dans la recherche de Valdo Obruchev, un scientifique disparu. Lorsqu’il devient évident qu’Obruchev a été enlevé, Bond doit affronter un méchant dont les stratagèmes pourraient entraîner la mort de millions de personnes.

Mettant en vedette la dernière sortie de Daniel Craig en tant que 007, Pas le temps de mourir est réalisé par Cary Joji Fukunaga d’après un scénario de Neal Purvis, Robert Wade, Fukunaga et Phoebe Waller-Bridge. Léa Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz, Rory Kinnear et Ralph Fiennes reprennent leurs rôles des films précédents, avec Rami Malek, Lashana Lynch, Ana de Armas, Dali Benssalah, Billy Magnussen et David Dencik rejoignant le exprimés en tant que nouveaux personnages.

Pas le temps de mourir aura enfin sa première mondiale au Royal Albert Hall de Londres le 28 septembre 2021. Sa sortie en salles suivra le 30 septembre 2021 au Royaume-Uni et le 8 octobre 2021 aux États-Unis. Espérons que tout cela en vaille la peine.

