Pas de Super Switch pour le moment, suggère le président de Nintendo

On discute depuis longtemps que Nintendo travaille sur un la nouvelle console fonctionne. C’est moins une rumeur et bien plus une confirmation indirecte de Nintendoqui a fait ça il y a quelque temps dans un Rapport financier indiqué avoir.

Mais quand arrivera une Nintendo Switch 2, une Nintendo Switch Pro ou même une? Grand interrupteurcomme on l’appelle maintenant dans les cercles de spécialistes? La réponse n’est pas claire, mais nous ne devrions pas nous attendre à une telle console de si tôt.

Pas de Super Switch en 2021?

Nintendo a maintenant le plus récent Rapport trimestriel et il a été assez clair que nous n’avons probablement pas besoin d’attendre un Super Switch de si tôt. Ceci est rapporté par le spécialiste de Bloomberg Takashi Mochizuki.

La question était de savoir si l’entreprise avait un nouveau modèle prévu pour 2021.

Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a alors déclaré qu’il il n’y a pas de plans, dans annoncer un nouveau modèle de commutateur dans un proche avenir. On dit qu’ils continueront à mourir Nintendo Switch produire et vendre, qui sont maintenant dans le 5ème année est situé. La demande étant très élevée, certaines versions ne peuvent pas être proposées indéfiniment. De plus, ils auraient Super Mario 3D World en février et Monster Hunter Rise en mars. Il y aura donc des fournitures sur la Nintendo Switch.

Sur le papier, cela n’aurait pas beaucoup de sens non plus, car c’est sur trimestre le plus lucratif depuis 2008 prendre plaisir. Le profit est converti en 1,8 milliard d’euros (229,7 milliards de yens). Tu as déjà 24 millions de consoles de commutation vendu, fin mars 26,5 millions volonté.

Il y en a encore Signes de vieillissement, qui dans le cadre de la publication du PS5 et Xbox Series X / S pas devenir moins apparent. Ainsi, la Nintendo Switch, techniquement plus faible, commence lentement à montrer son âge. Par exemple, il n’y a aucun moyen de jouer avec une résolution 4K ici. Bien que Nintendo ne soit techniquement pas en concurrence directe avec Sony et Microsoft et la technologie de la Nintendo Switch est probablement encore suffisante pour leur programme logiciel actuel pour le moment. La seule question est de savoir combien de temps encore?

Quoi qu’il en soit, nous pouvons être sûrs qu’ils travaillent sur une nouvelle console. Quand cela sera annoncé et quand il apparaîtra finalement, cependant, il reste encore beaucoup à faire.