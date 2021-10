Pas de douleur ni de gloire : l’acteur qui a travaillé dans DC Comics et que tout le monde a oublié

Les DC Univers étendu Il a plusieurs films dans lesquels certains visages et personnages sont répétés, mais il y a des moments où les acteurs n’ont pas plus d’une présence. Au début de la nouvelle saga cinématographique il y avait une légende hollywoodienne qui faisait partie d’un projet, mais à ce jour on ne se souvient pas de lui pour ce rôle.

Après la sortie de la coupe de Zack Snyder La Ligue des Justiciers, le DCEU est entré dans une phase de changement et se prépare pour ses prochaines versions. Black Adam, The Flash, Aquaman et le royaume perdu, Batgirl et Shazam ! La fureur des dieux sont les films annoncés jusqu’à présent, tandis que des séries comme celle de Pacificateur.

+ L’acteur qui a travaillé dans DC Comics et que tout le monde a oublié

En 2008, Warner Bros. a accepté des propositions pour effectuer un redémarrage de Superman avec Christopher Nolan à la production et Zack Snyder à la réalisation. Henry Cavill a été choisi pour incarner le personnage et petit à petit ils ont annoncé le reste du casting, dans lequel on ne retrouve ni plus ni moins que la star hollywoodienne des années 80 et 90, Kevin Costner.

L’acteur a joué Jonathan Kent dans la fiction, le père de Clark et le mari de Martha. Bien que son passage ne soit pas l’un des plus mémorables des fans, il a eu une grande importance dans son choix pour le réalisme de la bande dessinée, comme il l’a expliqué Snyder: « Nous parlons d’une situation où, quelle que soit l’action ou le drame du film, notre première priorité est de nous assurer qu’il est dépeint de la manière la plus réaliste possible. »dit-il à l’époque.

Les apparitions de Costner ont été principalement vues dans Homme d’acier (2013) puis eu de brèves présences à travers des photos dans Ligue des justiciers (2017) et Ligue de justice de Zack Snyder (2021). Il est clair qu’être une figure secondaire n’aurait pas un rôle prépondérant et même son nom serait bien en dessous des autres acteurs. Cependant, aujourd’hui, il peut dire avec fierté qu’il était à un moment donné le père de Superman, tout comme Marlon Brando en 1977.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂