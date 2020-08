Party Hard 2 confirme sa date de sortie sur PS4, Xbox One et Switch

Signaler les voisins qui font du bruit la nuit? Dans ce jeu, vous avez beaucoup plus d’options disponibles

En octobre 2018, les développeurs Jeux Pinokl, Kverta et Hologryph fait équipe avec l’éditeur tinyBuild pour rendre possible le lancement de Fête dur 2 dans Vapeur. Après son grand succès auprès de la communauté des utilisateurs et des critiques spécialisés, ils ont lancé versions pour PS4, Xbox One et Switch, mais jusqu’à présent, son arrivée est restée secrète.

C’était aujourd’hui, le jour où la franchise a cinq ans depuis sa naissance, lorsque ces entreprises les ports ont été officialisés pour ces trois consoles de table. Dans ce titre, les joueurs doivent abattez tous les voisins embêtants qui se consacrent à faire du bruit et à organiser des fêtes aux petites heures du matin, interrompant votre sommeil.

Pour atteindre votre objectif, l’utilisateur a à sa disposition Des centaines et des centaines de possibilités et de façons de faire taire les groupes de fêtardsMais à votre grande surprise, il y a aussi la possibilité de détruire un cartel de la drogue et même d’arrêter une invasion extraterrestre. Système de création d’objets, différents déblocables et objectifs en fonction de la façon dont il est joué, mode coopératif local et jusqu’à 4 personnages contrôlables sont quelques-unes des choses qui se démarquent dans ce jeu vidéo occasionnel.

Fête dur 2 sera mis en vente à partir du prochain 8 septembre pour PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Le jeu peut désormais être précommandé via Microsoft Store ou du Nintendo eShop.

