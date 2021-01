« Parmi nous »: un fan recrée les meurtres de films d’horreur

Les moments culminants de «Parmi nous», dans lequel un Équipier a pris fin aux mains d’un imposteur, ils ont eu une tournure unique cette semaine lorsqu’un joueur créatif en a proposé animations de meurtres inspirés par le la terreur.

Au lieu de juste conceptualiser les meurtres tels qu’ils pouvaient être vus, l’artiste a animé les meurtres eux-mêmes, ce qui inspiré par des films comme « IT et » Alien. Les créations ont immédiatement attiré les éloges d’autres fans de « Parmi nous » qui a imaginé ce que ce serait d’avoir ce type d’animation vraiment ajouté au jeu.

L’artiste qui s’appelle Mactoto sur Twitter et YouTube a partagé la courte vidéo ci-dessous qui présentait trois animations de meurtre différentes inspirées des classiques de l’horreur comme « Alien », « Poltergeist » et « IT ».

Les créations faites par des fans comme celle-ci sont devenues une partie considérable du fandom. « Among Us » depuis que le jeu a gagné en popularité. Les joueurs ont créé leurs propres animations comme celles-ci ainsi que des skins personnalisés.

« Parmi nous » Est disponible en PC et Nintendo Switch, sera bientôt dans Xbox, Partie de Passe de jeu.