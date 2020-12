Parmi nous se trouve le GOTY 2020 pour le meilleur multijoueur et annonce une nouvelle carte

Deux ans plus tard, Among Us prend plusieurs GOTY 2020. Et l’un d’eux est le meilleur multijoueur. De plus, une nouvelle carte s’affiche.

Les temps ont changé, tout comme les Game Awards. Bien que dans les tranches précédentes, ils l’aient déjà fait, dans ces GOTY 2020, il y a pas mal de jeux qui ne sont pas sortis cette année et qui ont été nominés ou récompensés. L’un d’eux Parmi nous avec le GOTY 2020 pour le meilleur multijoueur.

Il est derrière lui depuis plusieurs années, mais Among Us est devenu célèbre en 2020 pour les streamers. Son succès vient de là, et c’est pourquoi il a été récompensé par ce prix. Toujours dans le TGA, ils ont montré une nouvelle carte: le dirigeable.

Cette carte parmi nous sera disponible en 2021 entièrement gratuitement. Au cas où vous ne le sauriez pas, en raison de l’impact du jeu, ses créateurs ont décidé d’annuler Among Us 2 et de se concentrer carrément sur le premier versement. Le fait que nous ayons maintenant une carte gratuite sur PC et appareils Android et iOS est apprécié. Voyant le succès, d’autres entreprises nous feraient passer par la case.

Ci-dessus vous avez la bande-annonce qui a été montrée de cette nouvelle carte appelée The Airship. Des morts et des accusations s’en viennent, mais aussi de nouvelles missions que nous devrons mener si nous ne sommes que membres d’équipage. Les imposteurs auront également quelque chose de nouveau, comme de nouvelles animations lors de la mise à mort. Ces animations ne sont vues que par les membres d’équipage qui en font l’expérience.

Les Game Awards 2020

Voulez-vous connaître tous les gagnants de ces The Game Awards 2020? Dans 45Secondes.fr, nous avons fait une compilation avec tous les prix. Vous pouvez visiter et connaître tous les jeux récompensés dans le lien suivant.

L’événement a eu lieu le 11 décembre à 13h00 en Espagne. En plus de toutes les récompenses qui sont décernées, il y avait beaucoup de bande-annonce et de présentation de jeux vidéo et de moments musicaux. Comme d’habitude, cette année le prix GOTY 2020 n’est pas sans controverse. The Last of Us Part 2 est le gagnant de cette édition bien que les utilisateurs aient remis le prix à Ghost of Tsushima.