Parmi nous, joue Pretty Sus sur PS5, PS4 en 2021

Enfin, le phénomène multijoueur qui est parmi nous arrive sur PlayStation. Le jeu de coopération et de sabotage très populaire d’InnerSloth sortira sur PS5 et PS4 plus tard cette année.

Si vous ne le savez pas, Among Us a explosé en popularité lorsque les streamers Twitch ont découvert le jeu. Jusqu’à 10 joueurs assument le rôle de travailleurs spatiaux, effectuant des tâches banales pour faire avancer les choses. Cependant, un ou deux des joueurs se voient attribuer le rôle d’imposteur, et c’est à eux de tuer les autres. Pendant ce temps, ils doivent rester à l’abri et éviter les soupçons, et tout le monde doit travailler ensemble pour pointer du doigt les bons joueurs.

C’est un concept simple, mais c’est un concept qui s’est avéré hilarant avec la bonne foule. Bien que la popularité ait déjà atteint un sommet, il est passionnant que ceux sur PS5 et PS4 puissent bientôt se joindre à l’amusement. Le jeu sera un jeu croisé avec d’autres plates-formes, et il comprendra même des goodies cosmétiques Ratchet & Clank pour démarrer.

Êtes-vous impatient de jouer parmi nous sur PlayStation? Appelez une réunion d’urgence dans la section commentaires ci-dessous.