"Among Us" est maintenant également disponible sur Nintendo Switch

Libération éclair! « Among Us » est sorti hier pour la Nintendo Switch. L’aventure de survie a été annoncée quelques heures à peine avant sa sortie sur Nintendo’s Indie World Showcase.

La sortie de « Among Us » sur Nintendo Switch n’est en fait pas une surprise particulièrement grande, car le succès indépendant est fait pour les hybrides portables de Nintendo avec son style graphique simple et son gameplay assez divertissant mais addictif. Le jeu est maintenant disponible sur le Nintendo eShop.

Si vous souhaitez jouer à « Among Us » en ligne, vous devez disposer d’un abonnement en ligne Nintendo Switch. Cependant, le titre peut également être joué avec plusieurs consoles de commutation en multijoueur local.

Crossplay? Pourquoi, sûrement!

Si vous envisagez d’obtenir « Parmi nous » pour le Switch, mais que vos amis jouent au jeu sur leur PC ou leur smartphone: ne vous inquiétez pas, vous pouvez jouer ensemble! La version Switch du jeu prend également en charge le jeu croisé dès le début

De quoi parle « Among Us »?

« Among Us » est un petit jeu indépendant sorti en 2018. La grande percée a eu lieu cette année et le jeu a depuis dominé les ventes et les graphiques de streaming.

Dans « Among Us », vous et jusqu’à neuf autres joueurs vous retrouvez dans le rôle d’un équipage de vaisseau spatial qui doit effectuer certaines tâches à bord. Cependant, certains joueurs de l’équipage assument également les rôles attribués au hasard à des extraterrestres maléfiques, appelés imposteurs, qui ne peuvent être distingués de leurs collègues humains à l’extérieur. L’imposteur essaie de tuer les autres membres de l’équipage discrètement. La tâche des humains est d’exposer les extraterrestres et de les jeter hors du navire en votant. Cependant, la communication entre les membres d’équipage n’est pas autorisée à tout moment et il peut arriver qu’au lieu d’un extraterrestre, une personne meure dans l’immensité de l’espace. Un principe de jeu simple, mais qui vous fait vraiment démarrer!