Parmi nous: Comment obtenir Twitch Pet

Tout le monde veut de nouveaux produits cosmétiques pour Among Us; eh bien, si vous regardez 30 minutes de Twitch Rivals, vous pouvez réclamer un nouveau familier à utiliser dans le jeu. C’est le premier élément qui n’est pas déverrouillé automatiquement via Parmi nous, il est donc un peu plus compliqué à déverrouiller. Voici notre guide vous expliquant comment!

Comment obtenir Twitch Glitch Pet

Pour obtenir le Twitch Glitch Pet dans Among Us, vous devez regarder plus de 30 minutes de Twitch Rivals Among Us Showdown show entre le 4 et le 18 décembre. Une fois la durée de visionnage acquise terminée, tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le bouton Réclamer dans l’inventaire Drops pour obtenir le Twitch Glitch Pet.

Le lien pour regarder l’émission Twitch Rivals Among Us Showdown est ici; regardez 30 minutes ou plus si vous en profitez pour pouvoir réclamer l’animal. Bien que la prochaine étape, vous devez sauter à travers des cerceaux pour réclamer l’animal.

Vous devez lier votre Parmi nous et comptes Twitch. Pour ce faire, ouvrez Parmi nous et cliquez sur le rouage en bas de l’écran pour ouvrir le menu d’options. Ensuite, cliquez sur l’onglet Données, puis en bas à gauche de l’écran, il y a un Logo Twitch Glitch; cliquez dessus. Cela ouvrira votre navigateur Web, dans lequel vous pourrez autoriser la liaison des deux comptes. Cliquez sur Autoriser en bas pour qu’il soit terminé.

Si vous avez toujours votre Parmi nous ouvert, Succès! apparaîtra à l’écran lorsque vous reviendrez au jeu! Pour vous informer que le lien entre les deux comptes a réussi.

Ne vous inquiétez pas si le Twitch Glitch Pet n’est pas dans votre inventaire tout de suite. Cela prendra du temps à apparaître, et l’événement ne se terminera pas avant le 18 décembre, il se peut donc qu’il n’apparaisse pas avant!

Pour lier des comptes, vous devez disposer de la dernière mise à jour de Among Us, où vous pouvez suivre ce guide Comment mettre à jour parmi nous sur PC pour vous expliquer comment procéder.

Si vous jouez sur mobile, visitez le Google Play Store ou l’App Store et recherchez les mises à jour. Cependant, la dernière mise à jour n’a pas encore été apportée à la version mobile de Among Us, de sorte que les joueurs qui jouent sur Mobile devront peut-être attendre un peu plus longtemps pour pouvoir associer des comptes.

Récemment, Among Us a publié une nouvelle mise à jour qui a ajouté des options d’accessibilité pour les daltoniens, et une nouvelle carte est présentée aux Game Awards le 10 décembre.