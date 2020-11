Voulez-vous vous faire des ennemis avec vos amis les plus proches, le moyen le plus simple de le faire est de les trahir en jouant parmi nous! Among Us a vraiment pris d’assaut le monde et avec des mises à jour régulières, tout le monde attend avec impatience ce qu’Innersloth a prévu pour l’avenir!

Parmi nous, comment mettre à jour sur PC

Si vous possédez Among Us sur PC, il existe plusieurs façons de mettre à jour le jeu, selon l’endroit où vous l’avez acheté. La méthode la plus simple est via Steam, mais si vous l’avez acheté sur Itch.io, alors le processus n’est pas beaucoup plus difficile.

Si vous avez la version Steam de Among Us, le jeu se mettra automatiquement à jour dès qu’une est disponible, ou il vous fera savoir qu’il y a une mise à jour et si vous souhaitez la mettre à jour maintenant; au lieu de le mettre à jour lorsque vous avez le plus besoin d’Internet.

Sur la version Steam, vous avez la possibilité de télécharger les mises à jour bêta, ce qui peut être fait en procédant comme suit:

Lancez Steam et accédez à votre bibliothèque.

Dans la barre latérale gauche, faites un clic droit sur Parmi nous.

Sélectionnez les propriétés dans la liste qui apparaît.

Cliquez sur l’onglet bêtas.

Ensuite, dans le menu déroulant, sélectionnez bêta publique. Et puis cliquez sur fermer. Le jeu devrait se mettre à jour automatiquement après cela avec la dernière version bêta.

Si vous avez acheté Among Us sur itch.io, vous obtenez également une clé Steam, mais vous pouvez choisir de ne pas l’utiliser. Si vous avez choisi de ne pas utiliser la clé Steam, vous devez retélécharger le jeu à chaque fois qu’il y a une nouvelle mise à jour. Cela ne prendra pas longtemps, car la taille du jeu est actuellement de 61 Mo!

Vous pouvez soit copier les nouveaux fichiers dans l’ancien emplacement de fichier en faisant glisser les fichiers dessus. Ou supprimez simplement l’ancienne version du jeu et jouez avec les nouveaux fichiers. Sur la page itch.io, sous achat, il devrait y avoir un bouton de téléchargement, il sera soit envoyé à votre e-mail, soit vous pouvez le télécharger à nouveau sur-le-champ.

Comme vous devez vous connecter pour jouer au jeu, tous vos chapeaux et cosmétiques sont stockés en toute sécurité sur des serveurs!

Si vous ne l’avez pas entendu, une nouvelle carte arrive sur Among Us, et pourquoi ne pas consulter nos notes de mise à jour pour le jeu afin de savoir ce qui a été ajouté ou modifié!