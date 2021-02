Parmi les nouveaux emojis arrivant sur iphone il y a aussi celui du vaccin anti-covid

La base de données des emojis sur les smartphones reflète en quelque sorte notre langage et nos priorités en termes de communication: ce n’est pas pour rien qu’elle change et se met à jour d’année en année pour inclure des représentations de ce que l’on a le plus envie de dire sans utiliser de mots. Il n’est donc pas surprenant que parmi les prochains emoji arrive sur iPhone il y en a une très éloquente: celle de vaccin contre Covid-19. Le nouveau visage arrivera bientôt en remplacement d’un emoji existant, mais il fera partie d’un package qui en comprend de nombreux autres et sera disponible sur les iPhones mis à jour vers iOS 14.5.

La mise à jour iOS

On a déjà longtemps parlé de l’arrivée des nouvelles émoticônes: les nouveautés ont en effet été officiellement introduites dans le standard Unicode approuvé l’année dernière par le consortium d’entreprises du même nom; comme d’habitude, les fabricants de téléphones et de logiciels mettent alors un temps variable pour transformer les nouvelles directives en émojis qui trouveront de la place sur les réseaux sociaux et les plateformes de partage et de messagerie. Pour Apple et ses iPhones, l’une des échéances fixées pour l’introduction des nouveaux smileys est le sortie d’iOS 14.5, définitivement prévu pour ce printemps.

Le vaccin emoji et les autres

Parmi les emojis qui apparaîtront sur les iPhones avec la mise à jour se trouvent de nouveaux smileys comme celui qui renifle et le confus; une cœur brulant et une version avec les yeux bandés et de récupération, mais aussi de nouvelles options de genre pour les visages qui ne les incluaient pas auparavant, comme le barbu. L’actualité la plus en phase avec ces derniers mois, cependant, rapporte emojipedia, est la seringue de vaccin, qui en période de pandémie finira inévitablement par représenter spécifiquement le vaccin contre le coronavirus.

L’emoji remplacé

L’image n’est en fait pas un véritable nouvel emoji, mais le remplacement de la seringue d’échantillonnage préexistante, qui depuis des années a été proposé – à la fois par Apple et d’autres fabricants – plein de sang et de gouttes. La représentation choisie jusqu’à présent a évidemment été jugée insuffisante pour véhiculer un concept comme celui du vaccin anti Covid: à la fois parce qu’elle est inexacte (il s’agit d’injections et non d’échantillons) et parce qu’elle n’est en fait pas très rassurante.

