Parler avec le compositeur Giosuè Greco à propos de ‘Période. Fin de phrase et plus encore!

Becky O’Brien, experte en musique de film résidente de 45secondes.fr, a récemment eu l’occasion de s’entretenir avec le compositeur de films Giosuè Greco de son travail sur Période. Fin de la peine et autres projets de films.

Spécialisé dans la bande sonore électronique, Giosuè a exposé son talent dans de nombreuses séries télévisées et films, comme La place d’une femme et lauréat d’un Oscar 2018 Période. Fin de la peine. Depuis son plus jeune âge, Giosuè expérimente toutes sortes d’instruments de musique. Cela a porté ses fruits lorsqu’il a été sélectionné pour recevoir une bourse au très réputé Berklee College of Music, où il a obtenu un diplôme en production musicale et en ingénierie.



Comment avez-vous commencé à être compositeur de films et de télévision?

Depuis que j’étais petite, je savais que je voulais être dans la musique professionnellement mais je n’ai jamais vraiment envisagé comment. Quand j’ai déménagé à LA, j’ai commencé à ramasser une multitude de concerts de musique totalement aléatoires, et j’ai fini par marquer quelques courts métrages. Finalement, j’ai commencé à aider Dan Romer et cela m’a amené à écrire davantage. J’ai eu la chance d’écrire pour Le bon docteur et Far Cry 5 pour n’en nommer que quelques-uns.

En tant que compositeur, comment vous attachez-vous à différents projets? Les approchez-vous ou est-ce qu’ils vous approchent?

Cela dépend vraiment du projet. Le plus souvent, je suis connecté à de nouveaux projets de cinéastes qui connaissent mon travail ou d’autres relations professionnelles et personnelles que j’ai développées. J’aime penser que chaque projet est un tremplin. J’espère que presque tout ce sur quoi je travaille aura une sorte de transition plus tard et contribuera à mon évolution en tant qu’artiste.

Une fois que vous êtes attaché à un projet comme Period. Fin de la phrase, comment commencez-vous à assembler la musique?

C’est généralement un effort de collaboration entre moi et le réalisateur. Nous discutons de la vision du réalisateur et une musique de référence est toujours lancée à ma manière. Je pense que la clé est d’esquisser de la musique avant le montage du film, de cette façon, ils ont une bonne palette sonore avec laquelle ils peuvent commencer à couper le film.

Parlez-nous de l’un de vos autres projets préférés. Comment la musique en soutient-elle les émotions?

Dans La place d’une femme, il y a une scène où nous voyons Karyn discuter de son travail pour ouvrir son restaurant. La musique à ce moment-là est un quatuor de piano et de violoncelles qui gonfle de son sérieux succès.

En moyenne, combien de temps avez-vous pour assembler un score?

Une œuvre d’art n’est jamais parfaite, mais heureusement il y a des délais! Cela varie d’un projet à l’autre. Parfois, un film peut avoir une chronologie plus longue qu’une émission de télévision; cependant, une émission de télévision peut nécessiter plus de musique à écrire.

Créez-vous des thèmes pour chaque personnage d’une histoire ou adoptez-vous une approche différente de la musique?

J’ai tendance à développer des thèmes basés sur des émotions qui se produisent à l’écran, plutôt que sur des personnages. Parfois, c’est à l’aide d’un instrument. Par exemple, dans Accroche toi juste, J’utilise le son des saxophones pour décrire l’excitation suscitée par la compétition de cassage de mouton, et des morceaux de piano doux pour les segments les plus émotionnels de l’histoire.

Comment équilibrez-vous la musique avec l’histoire dans vos projets? Pouvez-vous nous donner un exemple? Je sais qu’un obstacle courant est de s’assurer que le score ne couvre pas ce qui se passe, alors j’étais curieux de savoir comment vous l’avez fait.

La plupart du temps, il s’agit de lire la scène et de comprendre votre place dans le processus créatif du cinéma. En fin de compte, la musique doit soutenir ce que le cinéaste tente de transmettre – une bonne partition qui sert l’image!

Qu’espérez-vous que le public emporte avec lui lorsqu’il regarde Period. Fin de la peine. et entendre la musique?

Je pense que le film est un appel à l’action car il capte un problème important et culturellement pertinent en peu de temps. J’espère que cela inspirera les gens à en apprendre davantage sur le changement du récit autour des stigmates culturels de la menstruation.

Je tiens à remercier Giosuè Greco d’avoir pris le temps de me parler de son travail et j’espère que vous avez apprécié cette interview!