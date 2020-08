Parfaitement mis en scène: Gigi Hadid montre son baby-ball

Gigi Hadid et Zayne Malik deviendront bientôt parents ensemble pour la première fois. Le modèle montre maintenant avec des photos prises par des professionnels que sa balle de bébé a déjà bien grandi.

Gigi Hadid et l’ancien chanteur de One Direction Zayn Malik attendent bientôt leur premier enfant ensemble. Le mannequin de 25 ans a maintenant publié plusieurs photos professionnelles sur Instagram qui mettent en scène habilement le baby bump grandissant.

“Growin an angel” peut être lu à côté du premier des trois messages publiés par Hadid en quelques minutes. Sur la photo en noir et blanc qui l’accompagne, elle porte une longue robe légèrement transparente et elle a mis ses bras autour de son ventre rond.

Dans d’autres plans, elle porte un modèle plus court et transparent qui joue doucement autour de sa balle de bébé dans le vent. «Trésor cette fois», a écrit Hadid à côté de son troisième message sur la plate-forme de médias sociaux. Elle apprécie également tout l’amour et les bons voeux qu’elle reçoit actuellement.

Hadid a montré son ventre rond pour la première fois en juillet dans sa story Instagram. À cette époque, elle portait un chemisier à carreaux vert et blanc, avec les boutons ouverts en bas et la base du ventre visible. Elle a déclaré: “Je suis enceinte pendant une pandémie, évidemment ma grossesse n’est pas la chose la plus importante qui se passe dans le monde en ce moment.” Elle a déjà pris de nombreuses photos de son ventre, a-t-elle également déclaré, mais a maintenant décidé de faire une séance photo professionnelle.

Gigi Hadid et Zayn Malik, deux ans, entretiennent une relation intermittente depuis 2015. Officiellement, ils ne sont à nouveau ensemble que depuis le début de l’année. Fin avril, la grossesse a été annoncée et officiellement confirmée par la mère de Hadid. Ils n’ont pas encore révélé le sexe de l’enfant qu’ils attendent. Un initié présumé a affirmé dans une interview avec le portail “TMZ” en avril qu’il savait que le bébé à naître était une fille.