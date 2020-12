Parce que le garant de la confidentialité a ouvert une enquête sur TikTok

Le garant de la protection des données personnelles a ouvert une procédure sur TikTok, contestant le réseau social pour son manque de transparence, son manque d’attention à la protection des enfants et les règles facilement contournables en matière de présence de mineurs Sur la plateforme. L’application la plus utilisée par les très jeunes (et désormais aussi par toutes les autres tranches d’âge) se retrouve ainsi dans le viseur du Garant alors que la plateforme est déjà au centre d’une procédure du Comité des Autorités Européennes qui vise à comprendre si TikTok protège efficacement les données des enfants.

Selon une première phase de l’enquête, le réseau social n’aurait pas mis en place d’outils de protection conformes en matière de protection des données à caractère personnel, notamment vis-à-vis des mineurs. Le garant, par exemple, indique que l’âge limite requis pour l’inscription à TikTok (13 ans) il est facilement contourné par des mineurs, qui peuvent s’inscrire de cette manière même s’ils sont plus jeunes. Malheureusement, il s’agit d’une pratique répandue qui se heurte également aux lois italiennes, qui exigent le consentement parental pour qu’un enfant de moins de 14 ans s’inscrive sur les réseaux sociaux.

L’information sur le réseau social, poursuit le garant, est également très générique et ne se concentre pas sur les plus jeunes: selon l’Autorité, une variante plus compréhensible que les mineurs peuvent comprendre plus facilement, compte tenu de leur présence massive sur la plateforme, serait nécessaire. Cependant, les éléments critiques sont nombreux: les temps de conservation des données semblent indéfinis, tout comme transfert de données vers des pays tiers ni les pratiques d’anonymisation des données. Enfin, il y a un problème déjà connu: TikTok définit les nouveaux profils comme publics, un choix qui contraste avec la législation qui impose des moyens qui fournissent des outils pour choisir de rendre ou non les données personnelles disponibles à d’autres personnes. Maintenant, TikTok a 30 jours pour répondre avec ses mémoires défensives.

« La priorité absolue pour TikTok est d’assurer la sécurité et la confidentialité de ses utilisateurs, en particulier les plus jeunes. Nous avons récemment reçu une communication du garant pour la protection des données personnelles: nous finalisons toujours la vérification des conclusions d’autorité et continuer à collaborer avec le garant pour fournir des informations », a expliqué un porte-parole de TikTok.« Cependant, nous ne sommes pas d’accord avec un certain nombre d’aspects de leur analyse et des conclusions qui ont été tirées. Comme notre évaluation est toujours en cours, nous ne sommes pas en mesure de fournir d’autres commentaires pour le moment. «