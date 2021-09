Paranormal Activity: Next of Kin Trailer ressuscite la franchise sur Paramount +

La semaine dernière, le titre a été révélé pour le prochain redémarrage de Paramount du Activité paranormale la franchise. Paranormal Activity: Next of Kin verra la franchise prendre une direction différente qui réinitialise le plateau de jeu, qui jusqu’à présent a toujours été une extension du film original. Nous avons maintenant une bande-annonce pour le film, qui nous donne un aperçu de la nouvelle collection de personnages à être traumatisés par des spectres et ce n’est clairement pas ce que nous avons vu dans les épisodes précédents, avec au moins une partie de l’action se déroulant dans une communauté de style amish. La nouvelle bande-annonce peut être vue ci-dessous, le film arrivant sur Paramount + exclusivement le 29 octobre, juste à temps pour Halloween.

Comme le Vu franchise, la Activité paranormale les films ont construit une mythologie qui traverse tous les films, reprenant les fils de l’original et les tirant légèrement pour démêler un peu plus la même histoire tout au long de la série afin de créer un réseau enchevêtré de narration principalement cohérente. Alors que 2014 Activité paranormale : les marquées semblait donner un redémarrage à la série, à la fin du film, tout était lié à l’histoire globale, il n’y a donc aucun moyen d’exclure complètement que cela se reproduise avec leur dernière offre.

En juillet, le producteur Jason Blum a révélé que le film avait terminé le tournage. Il a expliqué à Collider qu’il n’avait à l’origine aucune intention de faire plus Activité paranormale films, mais il semble que, comme la plupart des franchises d’horreur, lorsque les studios appellent, ils augmentent toujours à nouveau. Il semble que seule l’idée d’un nouveau regard sur le film ait contribué à inciter Blum à recommencer.

« Paramount voulait continuer Activité paranormale, je l’aurais probablement laissé seul. Alors ils voulaient continuer, mais j’ai pensé que s’ils allaient continuer, vous devez — c’était fatigué, il n’y avait aucun moyen de continuer sur la route que nous avions empruntée », a-t-il déclaré. « Alors j’ai vraiment encouragé tous les personnes créatives impliquées à penser à quelque chose de nouveau. Beaucoup de gens qui vont aller voir le nouveau Activité paranormale avaient 3 ans lorsque le premier Activité paranormale est sorti, donc ils ne savent même pas de ces films plus anciens. Je pensais que si vous deviez le refaire, vous feriez mieux de le refaire, de ne pas essayer d’étendre ce que nous avons fait il y a toutes ces années. »

Christopher Landon revient dans la franchise en tant qu’écrivain, après avoir écrit des films 2-4 et réalisé Ceux marqués, et il semblait assez content de revenir pour la dernière sortie. « Je pense que les forces créatives derrière cette franchise, je pense que tout le monde n’est vraiment intéressé à le faire que si cela peut être bien fait », a-t-il déclaré à ComicBook.com l’année dernière. « J’ai vraiment adoré cette franchise et j’ai aimé travailler et faire partie de cette équipe. C’était très amusant, mais c’était aussi l’une de ces choses, qu’au fur et à mesure que la franchise avançait, les rendements diminuaient. C’était une chose très difficile à maintenir et c’est la nature de la construction d’une franchise. Nous verrons donc ce qui se passe là-bas… «

Aussi bien que Activité paranormale : plus proche parent, un documentaire sur la réalisation du film arrive également sur Paramount + le 29 octobre. Ce n’est pas le seul suivi d’horreur en cours sur Paramount +, car le streamer a également un film prequel Pet Sematary en développement.

Sujets : Activité paranormale