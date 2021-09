Paramount + : les meilleures sorties de septembre

primordial + continue à grandir. La plate-forme de streaming est arrivée en Amérique latine plus tôt cette année et continue de faire les gros titres pour son contenu. Au cours de ces mois, il a surpris avec des séries, des films, des documentaires et des émissions de téléréalité très réussis tels que Rive d’Acapulco, l’un des plus consultés MTV Amérique latine et qu’il lancera très bientôt sa neuvième saison. Et, comme nous le savons, chaque mois, le service renouvelle son catalogue et ce mois de septembre regorge d’options intéressantes à voir.

American Rust, l’une des séries originales à venir sur Paramount + (Photo: Paramount +)



A cette occasion, il y aura non seulement des productions super divertissantes et amusantes, mais aussi d’autres contenus avec de l’action, du suspense et du mystère, idéal pour ne pas se détacher une seule minute du fauteuil à la maison. Et, comme si cela ne suffisait pas, il sera également temps de profiter des séries originales du service de streaming qui vous les proposent.

+ Les temps forts du mois de septembre à Paramount +

-Amour mariages et autres catastrophes

Première : 1er septembre

L’un des films les plus attendus de primordial + il est Mariages d’amour et autres catastrophes. Il suit la vie d’une célèbre organisatrice de banquets, d’une femme aveugle, d’un chauffeur de bus et d’un organisateur d’événements, qui, dans leur solitude, tentent de trouver l’amour d’une manière ou d’une autre, tout en travaillant sur le mariage d’un couple amoureux. Dirigée par Dennis Dugan et avec Diane Keaton, Jeremy Irons, Maggie Grace, Andrew Bachelor, Diego Boneta, Dennis Dugan, Todd Stashwick et Jesse McCartney.







-Derrière la musique

Première : 1er septembre

La série documentaire lance sa deuxième saison, cette fois, avec 8 épisodes. Les carrières d’artistes de l’envergure de Ricky Martin, Jennifer Lopez, Duran Duran, parmi beaucoup d’autres. Sans aucun doute, ce sera un regard intime sur leur vie et une occasion unique pour les fans d’en savoir plus sur leurs idoles.







-Rouille américaine

Première : 13 septembre

Ce drame familial raconte l’histoire d’un chef de police de Pennsylvanie qui doit protéger le fils de la femme qu’il aime après un meurtre dans la ville. Il met en vedette le gagnant des Emmy et le nominé aux Tony Jeff Daniels et Maura Tierney (L’affaire).







-Père il y a plus d’un

Première : 13 septembre

Santiago Segura joue dans cette comédie hilarante sur Javier, un père bourreau de travail qui ne connaît absolument rien à la garde d’enfants. Maintenant, il doit mettre ses compétences à l’épreuve lorsque sa femme part en vacances et le laisse avec leurs cinq enfants. Le casting est également composé de Toni Acosta, Silvia Abril, Leo Harlem, Luna Fulgencio, Carlos González Morollón, Calma Segura, Sirena Segura, Martina D’Antiochia et Anabel Alonso.







-Père il y a plus d’un 2

Première : 15 septembre

Deux jours plus tard, la suite de Père il y a plus d’un. L’histoire reprend après le succès de l’application pour les pères et les mères créée par Javier. Cependant, cela n’empêchera pas de nouveaux problèmes de survenir dans la famille. Réalisé et repris par Santiago Segura.







-Ponts inférieurs de Star Trek

Première : 15 septembre

Ce spectacle animé créé par Mike Mcmahan fait partie de la franchise Star Trek dirigé par le producteur Alex Kurtzman avec Star Trek : Découverte. Situé en 2380, l’équipage de soutien de l’USS Cerritos, l’un des navires les moins importants de Starfleet, doit maintenir ses tâches normales et sa vie sociale alors qu’une multitude d’anomalies secouent le navire.







-Amy Winehouse et moi : l’histoire de Dionne

Première : 15 septembre

Le documentaire suit la vie de Dionne Bromfield, la filleule d’Amy, qui parle de la chanteuse pour la première fois dix ans après sa mort. Le film emmènera les téléspectateurs dans un voyage profondément personnel où Dionne partage les hauts et les bas et des images exclusives de ses souvenirs avec Amy, tout en rendant hommage à leur lien indestructible.







De plus, ils atteindront primordial + des films comme L’égaliseur avec Denzel Washington, Les adultes 2 avec Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock et Dave Spade et la comédie d’horreur Willy au pays des merveilles avec Nicolas Cage. A noter que tous ces nouveaux contenus viennent s’ajouter à la large palette de contenus globaux et originaux proposés par la plateforme, comme l’Infinite récemment annoncé, Hands Up Chef !, iCarly, Parot, Tout le monde va bien, House of Lies, Blackbird et beaucoup plus.