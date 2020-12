Paradox Interactive retarde la sortie officielle de «Vampire: The Masquerades Bloodlines 2» jusqu’à la seconde moitié de 2021

Dans un communiqué récent à la presse le mois dernier, la PDG de Paradox Interactive, Ebba Ljungerud, a déclaré qu’elle était étonnée que Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 allait finalement baisser dans la seconde moitié de 2021.

Suite à la nouvelle, Ljungerud a noté que le manque d’accessoires de développement pour la Xbox Series X et PlayStation 5 a combiné des retards dus à la pandémie de covid, qui a découragé la vitesse de la productivité dans l’industrie, car la plupart des studios de jeux s’adaptent au travail à distance.

Pour ceux qui n’ont pas vu la bande-annonce de come dance, c’est parti:

Selon Ebba Ljungerud;

Ljungerud a également laissé entendre que Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 a été retardé en raison de la nécessité de construire la compatibilité à la fois pour Xbox Series S / X et PlayStation 5, ce qui n’était pas ce que les développeurs avaient prévu, car ils ont obtenu les devkits en retard.

Voici ce que Ebba Ljungerud gad à dire à ce sujet:

«Pour pouvoir développer pour la prochaine génération, vous devez disposer des kits de développement des fabricants. Et je suis à peu près sûr que Sony et Microsoft ont été touchés par la pandémie car ils n’avaient pas autant de kits de développement ».

Malheureusement, le licenciement de l’équipe narrative de Hardsuit Labs plus tôt cette année a également contribué au retard. Tout d’abord, c’était le rédacteur principal, Brain Mitsoda, et le directeur créatif, Ka’ai Cluney. Puis, le départ de la créatrice narrative principale Cara Ellison, tout cela s’est produit juste une semaine après le retard de la date de sortie.

Celles-ci ont surpris à la fois les designers du même département et d’autres domaines, car trois d’entre eux étaient considérés comme faisant partie de l’image publique de l’équipe de développement.

Pour conclure, Ljungerud a déclaré que certains des titres non annoncés de Paradox seraient sujets à des retards. Elle a déclaré que les retards faisaient partie du secteur des jeux et qu’ils étaient «quelque chose qu’ils avaient l’habitude de gérer». Et j’espère que les joueurs se ressemblent.

Cela étant dit, voici ce qui a été publié jusqu’à présent:

Entrez dans le monde des ténèbres et montez à travers la société des vampires. Découvrez Seattle – une ville pleine de personnages et de factions séduisants et dangereux. Dans cette suite du classique culte, vos choix, vos intrigues et vos plans changeront l’équilibre des pouvoirs.

Quel monstre serez-vous?

Choisissez d’être brutal et inflexible ou cultivé et séduisant. Utilisez le charme, la ruse, la terreur et la volonté pure de s’élever à travers la société vampire.

Descendez dans le cœur sombre de Seattle

Seattle a toujours été dirigée par des vampires; traquez votre proie dans des lieux fidèlement réinventés dans le monde des ténèbres.

Entrer dans des alliances difficiles

Choisissez un camp parmi les factions vampires concurrentes dans la guerre pour le commerce du sang de Seattle. Tout le monde a des agendas cachés, alors choisissez judicieusement vos alliés

Vivez l’histoire

Écrit par l’esprit créatif derrière les Bloodlines d’origine, vivez votre fantasme de vampire dans une ville remplie de personnages intrigants qui réagissent à vos choix.