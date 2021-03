Pâques: les films idéaux à apprécier en famille

Tout comme l’année dernière, les jours de Pâques arrivent avec des possibilités de voyage réduites car la pandémie de coronavirus a une fois de plus frustré les plans pour les mini-vacances bien méritées. A tel point que, encore une fois, plateformes numériques ils sont devenus la meilleure distraction à passer ces jours de la meilleure façon.

C’est pourquoi, chez Spoiler, nous avons choisi six films qui peuvent vous sortir des ennuis et qui peuvent être appréciés en famille et seul.

6 films idéaux à regarder à Pâques

1. Les gens qui viennent et bah.

C’est une comédie romantique espagnole qui raconte l’histoire de Bea (Clara Lago), une jeune architecte talentueuse qui découvre que son petit ami la trompe avec un présentateur de télévision. Telle est la répercussion de son cas qu’elle est licenciée de son travail et, ruinée, décide de retourner dans sa ville natale où un avenir incertain l’attend. Disponible en Netflix.







2. Sale grand-père.

Un jeune avocat du nom de Jason Kelly (Zac Efron) est amené, après les funérailles de sa grand-mère, à emmener son grand-père, Dick Kelly à Boca Raton, en Floride. Jason épousera sa fiancée, Meredith, dans une semaine, mais de la même manière, il décide d’emmener son grand-père dans un voyage où les mésaventures et les événements du vieux Dick mettront son petit-fils dans de graves problèmes. Disponible sur Amazon.

3. Moins cher à la douzaine.

Tom (Steve Martin) et Kate Baker (Bonnie Hunt) sont les parents de douze enfants. Une famille nombreuse qui, après une offre d’emploi irrésistible pour le patriarche du clan, doit déménager à Chicago sans savoir que, dans le même temps, leur mère recevra une proposition de New York pour laquelle ils devront voyager pendant 15 jours et laisser leur douzaine d’enfants. seul avec leur père. À tel point que Tom doit trouver un moyen de concilier travail et vie de famille. Disponible en Disney Plus.

Moins cher à la douzaine. Photo: (IMDB)



4. Le juge.

C’est une comédie dramatique qui raconte l’histoire de Hank Palmer (Robert Downey Jr), un avocat prospère de Chicago qui a été séparé de sa famille pendant des années. Mais un jour, lors d’un procès oral, l’un de ses frères l’appelle pour lui dire que sa mère est décédée et, par conséquent, il décide de retourner dans sa ville natale, où il découvrira également les pires secrets de famille. Disponible sur Netflix.







5. Ligne de tir.

Phil Broker (Jason Statham) est un ancien agent de la DEA (agence anti-drogue) qui, après être devenu veuf, décide de déménager dans une petite ville pour le bien-être de sa fille de dix ans. Cependant, ce que vous ne savez pas, c’est que ce n’est pas la maison que vous recherchiez en termes de sécurité. Disponible en Amazone.

Jason Statham joue dans Line of Fire. Photo: (IMDB)



6. Dans la forêt.

C’est un film fantastique avec Meryl Streep où un humble boulanger et sa femme souhaitent avoir un enfant, mais ils doivent d’abord révoquer la malédiction d’une sorcière. Bien que, pour ce faire, ils doivent remplir la recherche de quatre éléments que la sorcière leur demande. Disponible sur Disney Plus.