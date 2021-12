Papa en colère contre maman pour avoir épilé Unibrow de sa fille

Être parent peut être difficile car il n’y a pas deux personnes identiques. Les deux parents ne veulent que le meilleur pour leurs enfants, mais parfois leurs façons de faire peuvent créer des conflits.

Une chose similaire s’est produite lorsqu’une mère a épilé le sourcil de sa fille de 5 ans parce qu’elle était victime d’intimidation.

« Donc, ma fille de cinq ans a un unibrow assez épais, c’est très visible », a expliqué la mère puisque son école est en ligne depuis un certain temps, elle n’y a pas été victime d’intimidation, « Cependant, l’été dernier, ses cousins ​​sont venus à visite et beaucoup d’entre eux l’ont taquinée pour son unibrow. »

C’est pourquoi la maman a décidé d’enlever l’unibrow.

Le père de la fille n’a pas aimé l’idée d’épiler les sourcils de la fille à un si jeune âge. Il croyait que leur fille était trop jeune pour quelque chose comme ça. Les deux ont eu une énorme dispute à ce sujet.

Le père était furieux contre la mère pour avoir épilé les sourcils de leur fille.

Alors que la maman pensait avoir aidé sa fille, le papa était furieux de la façon dont elle s’y prenait. Le père a fait valoir que la mère avait conformé sa fille aux normes de beauté et que c’était « horrible » de sa part de le faire.

« Il a dit que c’était horrible de ma part de soumettre ma fille de cinq ans à des normes de beauté. Et qu’à un si jeune âge, je la pousse au lieu de lui dire qu’elle est belle comme elle est », a écrit la maman.

Il a également expliqué que leur fille était encore trop jeune pour penser à des choses comme celles-ci et voulait lui donner ce choix quand elle serait beaucoup plus âgée.

« Et que ma fille est trop jeune pour savoir ce qu’elle veut. Elle aurait dû être capable de prendre sa décision de s’en débarrasser quand elle sera assez vieille. »

La maman s’est ensuite tournée vers Reddit pour demander à d’autres personnes leurs opinions.

Le message maintenant supprimé sur Reddit à propos de la fillette de 5 ans expliquait ce qu’elle avait vécu et pourquoi la mère avait choisi de faire ce qu’elle avait fait.

La mère a écrit à quel point elle avait le cœur brisé de voir sa fille se rabaisser constamment malgré la mère rassurant sa fille qu’elle était belle comme elle est.

« À seulement cinq ans, ma fille pense déjà qu’elle est moche. Cela me brise le cœur parce que personne (et encore moins un enfant de cinq ans) ne devrait penser qu’elle est moche. Je rassure ma fille qu’elle est belle et pour ne pas écouter ses cousins, mais ma fille croit toujours qu’elle est moche. »

La mère a mentionné que l’école de sa fille commençait bientôt et qu’elle ne voulait pas qu’elle y retourne.

Sa mère connaissait l’effet négatif que cela aurait pu avoir sur son enfant, alors elle a expliqué comment elle s’était juste épilée les sourcils : « Je ne les ai pas façonnés ou quoi que ce soit a juste épilé le milieu pour se débarrasser de son unibrow. »

Cela a fait une énorme différence pour la fille car elle était heureuse et ravie, « Ma fille était ravie de se regarder dans le miroir et de se dire si jolie. »

Bien sûr, la maman s’est assurée de faire savoir à sa fille qu’elle était belle de toute façon.

« Cela m’a réchauffé le cœur de la voir si confiante en elle-même, mais je me suis assuré de lui rappeler qu’elle était belle dans les deux sens. »

La publication a suscité des conversations et des commentaires de plus de 3 000 personnes soutenant la mère.

Beaucoup ont parlé des méfaits de l’intimidation et de leurs expériences avec les poils et l’intimidation.

Un utilisateur a écrit : « Enfant, j’avais un grain de beauté sur le visage que je détestais et que tout le monde pouvait voir. Cela a vraiment gâché mon estime de moi-même et j’ai été tellement tease. Quand je l’ai finalement fait retirer, je me suis senti ÉTONNANT et il y a eu une amélioration instantanée de la façon dont j’ai été traité par les autres. J’aurais tellement aimé que mes parents me laissent simplement l’enlever à un jeune âge. Il m’a fallu moins de 5 minutes pour améliorer considérablement ma vie.

Un autre a écrit : « Moi, une femme, j’ai les cheveux très foncés et épais sur les bras et les jambes. J’ai été traité de demi-singe tout au long de l’élémentaire. Je rentrais à la maison et pleurais une heure par jour. »

Histoires connexes de YourTango :

« Maman m’a proposé de m’épiler. Je l’ai fait. Cela a aidé mon estime de moi-même. Maintenant que j’ai la vingtaine, je viens d’arrêter de m’en soucier. J’ai des choses plus importantes dont je dois m’inquiéter. Mais je pense toujours que ma mère a fait la bonne chose.

Un autre a commenté que le père ne le comprendrait pas car ce n’est pas quelque chose qu’il traverserait.

« Le père n’a aucune idée à quel point le monde est cruel envers les femmes à propos de leur apparence. S’il pense que cela vient de la mère, il est incroyablement simpliste. Les enfants se font couper les cheveux selon certains styles pour s’adapter. Ils veulent certains vêtements et jouets comme leurs amis. La maman aide. La fille est heureuse. Un tout petit peu de cheveux a été enlevé simplement et facilement, et l’enfant a une vie plus facile. Ce n’est pas la colline sur laquelle mourir en ce qui concerne les problèmes de corps.

Sanika Nalgirkar, MFA est un écrivain et un stagiaire éditorial chez YourTango qui écrit sur des sujets de divertissement et d’actualités, de style de vie et de culture pop.