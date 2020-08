"Panthère noire"-Star Chadwick Boseman est décédé à l’âge de 43 ans

Dans les films Marvel, il sauve le monde en tant que super-héros. Dans la vraie vie, l’acteur Chadwick Boseman a mené une bataille de quatre ans contre le cancer, qu’il a maintenant perdue. L’acteur principal de “Black Panther” est décédé à l’âge de 43 ans seulement.

Chadwick Boseman est décédé le 28 août des complications d’un cancer du côlon en présence de sa femme et de sa famille. Les proches de la star de cinéma annoncent cette triste nouvelle via les comptes de médias sociaux de Boseman.

Les fans et les stars sont choqués par la tragique nouvelle. L’acteur avait gardé sa maladie secrète du public. En tant que “vrai combattant”, Chadwick Boseman a subi “d’innombrables chirurgies et chimiothérapies” entre et pendant le tournage de ses films, selon la déclaration de sa famille.

Adieu à un roi

Il y a quelques grands films dans l’héritage de Chadwick Boseman. L’acteur a célébré sa percée en 2013 en tant que légende du baseball Jackie Robinson dans “42 – La vraie histoire d’une légende du sport”. Il a ensuite joué le “Parrain de la Soul”, James Brown, dans le biopic “Get on Up”. D’autres brillantes performances ont suivi avec “Marshall” (2017), “21 Bridges” (2019) et plus récemment “Da 5 Bloods” (2020).

Le plus grand honneur de sa carrière, cependant, a été de donner vie au roi T’Challa dans l’univers cinématographique Marvel, selon le communiqué officiel sur les comptes de médias sociaux de Boseman. Boseman a d’abord joué le rôle dans «The First Avenger: Civil War» en 2016 et est revenu pour «Black Panther», «Avengers: Infinity War» et «Avengers: Endgame». Pour 2022, une suite à “Black Panther” était prévue.

Hollywood pleure

De nombreuses anciennes co-stars rendent hommage à la défunte star de Marvel sur les réseaux sociaux.

Par exemple, l’acteur de Captain America Chris Evans a écrit qu’il était «absolument dévasté». Chadwick Boseman était spécial et il était infiniment reconnaissant pour leur amitié.

Mark Ruffalo, qui joue Bruce Banner alias Hulk, partage également sa perte: “Frère, tu étais l’un des plus grands de tous les temps et ta grandeur ne faisait que commencer.” Reconnaissant l’impact de Boseman sur la communauté afro-américaine, Ruffalo ajoute: «Reste au pouvoir, King».

Les responsables des studios Marvel et des célébrités comme Dwayne Johnson, John Boyega et Oprah Winfrey ont également insisté pour exprimer leur chagrin.