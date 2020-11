Pandémie: le jeu de société Legacy est à 38% de réduction ce vendredi noir

Le monde s’est (naturellement) intéressé de plus en plus à l’épidémiologie et à l’histoire des pandémies cette année. Avec beaucoup d’entre nous coincés à l’intérieur plus que d’habitude, il n’est pas surprenant que les ménages passent leur temps avec des jeux de société.

Tout cela a conduit à la popularité de jeux comme Pandemic: Legacy (Season One), le jeu de société que vous pouvez maintenant obtenir pour seulement 49,43 € d’Amazon vous permettant d’économiser 38% dès maintenant. Dans ce jeu de société, les joueurs combattent une épidémie mondiale, rivalisant ou coopérant pour sauver le monde – ou même le mener à la mort. Donc, si vous avez toujours voulu sauver le monde, ou peut-être avez-vous la curiosité de créer votre propre virus maléfique (Plague Inc: The Board Game est maintenant 22% de réduction sur Amazon), cette période du Black Friday est le moment idéal pour faites de bonnes affaires sur les jeux de société qui deviennent viraux.

Image 1 sur 4 Pandemic: Legacy est également disponible dans des couleurs alternatives si les joueurs souhaitent jouer à plusieurs exemplaires et découvrir les nombreuses histoires possibles du jeu. Image 2 sur 4 Au fur et à mesure que le jeu progresse et que l'histoire de la pandémie se déroule, les joueurs utilisent des autocollants pour marquer les changements apportés aux crises mondiales. Image 3 sur 4 Chaque mois de jeu, de nouveaux événements se déclenchent, ajoutant de nouveaux rebondissements auxquels les joueurs peuvent réagir Image 4 sur 4 Dans Pandemic: Legacy, les joueurs guident leur propre personnage en première ligne de l'épidémie mondiale

Si vous avez toujours rêvé de vous joindre à la lutte contre les infections, Pandemic: Legacy (Season One), le jeu de société, vous place en première ligne d’un virus mortel, avec des joueurs travaillant ensemble pour découvrir des contre-mesures et des remèdes. Deux à quatre joueurs coopèrent avec différents personnages (tels que des scientifiques, des médecins ou des chercheurs) qui acquièrent chacun de nouvelles compétences et attributs au fur et à mesure que le jeu progresse, et la maladie se modifie et se propage à travers le monde.

Chaque décision a des conséquences permanentes car ce jeu hérité dévoile le propre récit unique des joueurs – il n’y a pas deux parties identiques et chaque mouvement pourrait être un désastre mondial! À l’aide d’autocollants et de notes écrites, et même en détruisant des cartes à jouer, votre jeu est enregistré en permanence et prêt à continuer dans le prochain épisode de Pandemic: Legacy (Saison 2), alors que l’histoire épique de la pandémie se poursuit.

Plus de jeux de société pandémiques

Si vous ne pouvez pas vous lasser des jeux de société viraux, il existe une foule d’autres titres à considérer. Si vous souhaitez explorer le côté sombre d’une pandémie, Plague Inc: The Board Game voit les joueurs tracer la fin du monde en développant et en adaptant leurs propres virus. Un à quatre joueurs s’affrontent pour développer la maladie la plus mortelle, en partant du patient zéro avant de se propager de ville en ville et même de muter ou de développer de nouveaux symptômes pour surmonter les vaccins et les contre-mesures.

Le jeu de société Pandemic primé original est une affaire plus courte, avec deux à quatre joueurs coopérant pour affronter la crise mondiale en une seule séance détendue. Attendez-vous à la même mécanique complexe que celle des autres jeux Pandemic, mais aucun des éléments hérités ou de l’arc narratif épique, alors que les joueurs se déplacent à travers le monde pour contenir l’épidémie en 45 minutes confortables.

Pour une version encore plus simplifiée de la série Pandemic de Z-Man Games, vous pouvez également profiter d’une bonne affaire sur le jeu de dés Pandemic: The Cure. Cette version autonome propose le même excellent gameplay de stratégie au tour par tour, car les joueurs prennent différentes formes pour combattre un virus mortel, en lançant des dés pour déterminer des événements mondiaux aléatoires qui peuvent aider ou entraver leur progression. Jetez un œil ci-dessous pour quelques-unes des meilleures offres disponibles actuellement sur ces jeux de société.

