Pamela Anderson contre Pam & Tommy

Dans les derniers jours, Sebastián Stan et Lily James ont attiré toute l’attention depuis l’apparition des premières images d’eux, caractérisées comme Pamela Anderson et Tommy Lee pour la série qui dépeindra les pires moments du mariage. Et, le fait que les acteurs aient eu autant de succès dans leur décor a surpris tout le monde.

De plus, celui qui a également été choqué était le très Pamela Anderson, mais pas pour le mieux. Au-delà du fait que Stan et James, vus de leur essence personnelle, n’ont pas une grande ressemblance avec Lee et Anderson, personnifiés car ils étaient très similaires, mais il semble que l’actrice légendaire ne pense pas la même chose.

La première image de Sebastián Stan et Lily James dans leurs rôles. Photo: (Sebastián Stan)



Dans une interview avec The Sun, une source proche de la star de Baywatch a déclaré que le protagoniste de l’histoire n’est pas très content de la fiction. « Pamela n’a pas l’intention de regarder cette série. Et elle n’a jamais entendu parler de ces acteurs qui la jouent elle et Tommy et cela ne la dérange pas de les rencontrer.», Commença-t-il à dire.

Bien que Lily et Sebastián soient deux acteurs reconnus à Hollywood, la personne proche du mannequin a également souligné que «ils font une imitation bon marché». De plus, plus tard, elle a coulé l’actrice qui la joue: « Pamela est amusée que cette fille reçoive autant d’attention pour la jouer. Lily n’est pas à la hauteur de Pamela« , Il a condamné et a ensuite ajouté: »Et Sebastian Stan ne rend pas justice à Tommy».

Cependant, malgré le mécontentement d’Anderson envers les interprètes, il y a quelque chose qui la met encore plus en colère. Selon ce que sa connaissance a dit, le fait de concentrer la série sur l’un de ses moments les plus difficiles est ce qui rend la mini-série non autorisée ni par elle ni par Lee: « Cela a été traumatisant pour Pamela et être élevé dans une série télévisée est pathétique. Elle ne voudra pas qu’on lui rappelle».