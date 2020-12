Palmer Trailer: Justin Timberlake passe du héros de sa ville natale au condamné Felon sur Apple TV +

Apple TV + continue de concocter un catalogue de films originaux pour son service de streaming relativement nouveau, alors qu’il se taillait sa propre niche parmi la foule du streaming. Aujourd’hui, nous jetons un premier regard sur leur nouveau drame Palmer, qui met en vedette la mégastar de la pop et parfois l’acteur Justin Timberlake en tant que criminel condamné tentant de réformer sa vie. Le film vient du réalisateur Fisher Stevens, qui est une icône du cinéma des années 80 et qui a continué à mener une carrière régulière dans le divertissement depuis.

Venant de films originaux Apple, Palmer sera présenté en première mondiale sur Apple TV + juste après la nouvelle année, avec une date de sortie fixée au 29 janvier 2021. Aujourd’hui, Apple TV + a dévoilé la bande-annonce du nouveau film Palmer, qui arrive avec la première affiche.

L’ancienne star du football du lycée Eddie Palmer (Justin Timberlake) est passé de héros local à criminel condamné, gagnant douze ans dans un pénitencier d’État. Il rentre chez lui en Louisiane, où il revient avec Vivian (June Squibb), la grand-mère qui l’a élevé. Tout en essayant de garder la tête baissée et de se reconstruire une vie tranquille, Palmer est hanté par les souvenirs de ses jours de gloire et les yeux méfiants de sa petite ville.

Les choses se compliquent lorsque la voisine de Vivian, Shelly (Juno Temple), disparaît suite à une maîtrise prolongée, laissant son fils précoce et unique de 7 ans Sam (Ryder Allen), souvent la cible d’intimidation, aux soins réticents de Palmer. Avec le temps, Palmer est entraîné dans un monde plus plein d’espoir alors qu’il forge une connexion avec Sam grâce à leur expérience partagée de se sentir différent par ceux qui les entourent.

La vie s’améliore pour Palmer et une romance se développe entre lui et l’enseignante de Sam, Maggie (Alisha Wainwright). Un voyage inspirant et inattendu se déroule pour tous les trois, mais bientôt le passé de Palmer menace de déchirer cette nouvelle vie.

Apple TV + héberge les Apple Originals primés des conteurs les plus imaginatifs d’aujourd’hui. Apple TV + propose des séries dramatiques et comiques de première qualité, des longs métrages, des documentaires révolutionnaires et des divertissements pour enfants et familles, et peut être visionné sur tous vos écrans préférés.

Après son lancement le 1er novembre 2019, Apple TV + est devenu le premier service de streaming entièrement original à être lancé dans le monde entier, a créé plus de succès originaux et a reçu plus de récompenses plus rapidement que tout autre service de streaming. Apple Originals a été récompensé avec 136 nominations aux prix et 43 victoires en un peu plus d’un an, y compris les Critics Choice Awards, les Critics Choice Documentary Awards, les Daytime et Primetime Emmy Awards, un NAACP Image Award, un Peabody Award, etc.

Apple TV + est disponible sur l’app Apple TV sur iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac, certains téléviseurs intelligents Samsung et LG, les appareils Amazon Fire TV et Roku, ainsi que sur tv.apple.com, pour 4,99 € par mois avec un essai gratuit de sept jours. L’application Apple TV sera disponible sur les téléviseurs intelligents Sony et VIZIO plus tard cette année. Pendant une durée limitée, les clients qui achètent un nouvel iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch peuvent profiter gratuitement d’un an d’Apple TV +. Cette offre spéciale est valable trois mois après la première activation de l’appareil éligible. *

Sujets: Palmer, Apple TV +, Streaming