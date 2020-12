"Palmer" sur Apple TV +: Bande-annonce avec Justin Timberlake comme père de substitution

Justin Timberlake est de retour en tant qu’acteur dans « Palmer » après une interruption de plusieurs années. Il n’a pas choisi les plats légers pour son retour. Dans le drame d’Apple TV +, le « Prince of Pop » incarne une star du football, criminelle et ratée, qui assume involontairement le rôle de père d’un jeune garçon.

La bande-annonce montre comment les deux étrangers se rapprochent lentement et grandissent ensemble pour former une famille de substitution. Mais ils ne comprennent rien à leur environnement dans une petite ville de Louisiane.

Justin Timberlake comme un outsider raté

Et c’est de ça que parle « Palmer »: l’ancienne star du football Eddie Palmer (Timberlake) est en prison depuis douze ans. Après sa libération, il retourne dans sa ville natale de Louisiane, où il emménage avec sa grand-mère. Ici, il essaie d’attirer le moins d’attention possible et travaille comme nettoyeur dans son ancien lycée. Cependant, lorsque sa voisine Shelly s’enfuit, il est obligé de prendre soin de son fils Sam, âgé de sept ans. Le garçon est tease parce qu’il est différent et aime jouer avec des poupées. Puisque les deux se sentent comme des étrangers, ils deviennent amis. Mais le passé de Palmer menace de tout détruire.

Le lauréat d’un Oscar dirige « Palmer »

Un rôle très exigeant que Timberlake a choisi après sa dernière apparition dans « Wonder Wheel » de Woody Allen en 2017. Mais il a déjà prouvé dans le passé avec des rôles dramatiques qu’il ne sait pas seulement chanter, par exemple en tant que Sean Parker dans « The Social Network ».

Fisher Stevens, qui a réalisé le plus récemment des documentaires, a réalisé « Palmer ». L’acteur (« The Blacklist ») et réalisateur a reçu l’Oscar en 2010 en tant que coproducteur du documentaire « The Bay ».