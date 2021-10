Ozzy Osbourne souligne qu’adorer le Diable vous protège du Covid

Gagner un surnom aussi particulier que « Prince of Darkness » s’accompagne d’une certaine réputation qui doit être entretenue auprès du public et c’est quelque chose dont Ozzy Osbourne est conscient. Bien qu’à 72 ans l’icône du métal ne puisse plus mordre la tête des chauves-souris sur scène, il prétend avoir une certaine protection surnaturelle contre la pandémie mondiale.

Lors d’une déclaration faite pour le magazine Metal Hammer dans laquelle Osbourne a partagé des nouvelles de son état de santé avec celui de sa famille, l’interprète de « Crazy Train » a plaisanté avec l’idée qu’être un « adorateur du diable » a protégé contre Covid-19.

Le chanteur a noté que même si sa femme Sharon Osbourne et sa fille Kelly avaient déjà été testées positives pour Covid-19, il ne semble pas avoir été affecté par le virus. « Ma femme avait le virus, ma fille avait le virus et je ne l’ai jamais eu. Être un adorateur du diable a de bons points ! », a noté Osbourne.

En février dernier, Ozzy a confirmé à ses fans qu’il avait déjà reçu le vaccin contre le virus, après avoir révélé en novembre que son état de santé délicat au niveau des voies respiratoires le rendait extrêmement vulnérable aux effets de la maladie.

En janvier 2020, Ozzy Osbourne a rendu public son diagnostic de la maladie de Parkinson, qui n’en est qu’à ses premiers stades de développement. Son épouse Sharon, peu avant son départ de l’émission télévisée « The Talk », a assuré qu’il était sous contrôle, même si cela lui brisait le cœur de voir son envie de revenir sur scène avec ses amis et son équipe de musiciens.

Bien qu’il ne soit pas encore tout à fait certain qu’Ozzy revienne bientôt sur scène, le « Prince of Darkness » prépare la sortie d’un nouvel album studio dans lequel il a préparé un nombre impressionnant d’apparitions spéciales incluant des membres de groupes comme Foo Fighters. , Red Hot Chili Peppers et Metallica.