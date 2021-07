Ozark Saison 4: Date de sortie, distribution, intrigue et ce que nous savons jusqu’à présent

– Publicité –



La saison quatre d’Ozark est prévue pour un meurtrier ! Killer Mike, le rappeur Run the Jewels fera une énorme apparition dans la dernière saison du drame policier de Netflix.

La saison 4 d’Ozark filme actuellement le dernier chapitre surdimensionné. Cependant, la production peut continuer pendant un certain temps. Charlie Tahan (membre de la distribution) : « COVID nous a un peu ralentis, mais nous avançons plutôt bien. »

Ozark suit Marty Byrde (Jason Bateman) après avoir eu des ennuis avec un cartel mexicain. Il déménage sa famille au lac des Ozarks, dans le Missouri, pour lancer un programme de blanchiment d’argent. Après s’être installés dans la région, Wendy Linney (Wendy Byrde) et lui ont des ennuis avec des criminels locaux tels que la famille Langmore et les familles Snell.

Ozark a suivi l’exemple de Breaking Bad. Il mettait en vedette un père de famille devenant un justicier criminel. Ozark a également été nominé et lauréat de prix prestigieux. Bateman a remporté le SAG Award et Garner a reçu son deuxième Emmy d’actrice de soutien consécutif.

La dernière saison de la série sera prolongée de 14 épisodes répartis entre deux moitiés.

Chris Mundy, showrunner chez Netflix, a publié une déclaration disant qu’ils étaient heureux de laisser à Ozark plus de temps pour la fin des Byrdes. « Ça a été une aventure incroyable pour tout le monde – à la fois à l’écran et en dehors – donc c’est génial d’avoir la chance de la ramener à la maison d’une manière aussi enrichissante. »

Voici ce que nous savons sur la saison 4 d’Ozark :

Ozark Saison 4: Date de sortie

Netflix a déjà révélé que la quatrième saison d’Ozark fera ses débuts en juillet 2021. Mais cela ne s’est pas produit. Les fans peuvent s’attendre à ce que la saison quatre, partie 1, fasse ses débuts à la fin de 2021 ou au début de 2022.

Casting d’Ozark : qui revient pour la saison 4 ?

Le noyau Ozark les acteurs de la distribution sont susceptibles de revenir – ceux qui sont toujours là.

Chris Mundy de Entertainment Weekly a révélé à Entertainment Weekly que Ruth, la showrunner, pourrait jouer un rôle central plus important dans la saison 4.

Mundy a déclaré: « Eh bien, si nous obtenons une quatrième saison, il s’agira de la capacité ou de l’incapacité de Ruth à créer quelque chose qu’elle veut qui soit durable. »

Il a dit: L’arc de Ruth était qu’elle croyait qu’elle voulait jouer le Byrde. Elle s’est rendu compte que ce n’était pas grave d’être Langmore et elle préfère ça. Mais Ruth est séduite par la relation de Marty.

Mundy a également confirmé que les Byrdes n’iraient nulle part. Il a déclaré que « cela se résumera à savoir si les Byrdes peuvent faire la plus grosse erreur de leur vie en un énorme avantage. » « Combien seront-ils punis s’ils le font ? »

Bruce Davison, nominé à l’Oscar du meilleur acteur, a été annoncé comme l’acteur récurrent de la quatrième et dernière saison.

Davison, bien connu pour ses rôles dans X-Men & Longtime Companion incarnera Randall Schafer. Randall Schafer était un puissant sénateur américain à la retraite de l’Illinois. Il a l’habitude de faire les choses à sa façon. Ce n’est pas toujours facile de le convaincre, mais au juste prix, il pourrait être convaincu.

Julia Garner dépeint Ruth Langmore, Charlie Tahan dépeint Wyatt Langmore, Lisa Emery dépeint Darlene Langmore, Felix Solis dépeint Omar Navarro le patron du cartel.

Nous connaissons certains personnages qui ne reviendront pas. Helen Pierce (Janet McTeer), Ben Davis et Tom Pelphrey étaient les personnages les plus célèbres qui sont morts. Marty et Wendy ont également été tués par Sue (Marylouise Bounty), leur thérapeute. Nelson Bonilla, le tueur à gages du cartel qui a tué tous les personnages, était responsable de leur mort.

Ozark Saison 4: Intrigue

Cette saison marque la fin de la famille Byrde. Ils ont tenté de diriger un empire du crime dans l’Ozark à partir d’un mode de vie de la banlieue de Chicago.

Jason Bateman a déjà révélé que la quatrième série sera énorme et causera de gros problèmes au foyer Byrde.