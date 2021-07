Ozark Saison 4: Date de sortie, distribution et tous les détails ici

– Publicité –



Netflix n’a pas encore annoncé la date de sortie de la saison 4 d’Ozark. Après trois saisons de convulsions, le quatrième épisode d’Ozark devrait conclure la dramatisation.

Alors que le coronavirus provoque quelques retards, la bonne nouvelle est que la production est déjà en cours. Nous ne savons pas grand-chose de la nouvelle série. Cependant, nous avons encore suffisamment d’informations pour un article. Nous avons résumé toutes les informations disponibles sur la saison 4 d’Ozark qui ont été mises à la disposition des téléspectateurs.

Date de sortie de la saison 4 d’Ozark

Netflix a renouvelé la saison 4 d’Ozark cette année. On pensait que la quatrième saison d’Ozark arriverait sur Netflix en juillet 2021. Cela ne s’est pas produit. Mais, nous n’avons pas encore de date de sortie pour le quatrième épisode. La quatrième saison étant divisée en deux parties, la première partie de la quatrième saison devrait être disponible fin 2021. La deuxième saison pourrait sortir début 2022.

Qui va revenir dans la saison 4 d’Ozark ?

Étant donné que Marty et Wendy Byrde sont les seuls acteurs du drame, Jason Bateman (et Laura Linney) reviendront à Ozark Saison 4. Les enfants de Marty et Wendy, Charlotte (joué par Sofia Hublitz) et Jonah (joué par Skylar Gertner), sont également susceptible de revenir. Les rôles extérieurs de Byrds sont :

Ruth par Julia Garner

Wyatt Langmore, Charlie Tahan

Darlène Snell. Lisa Emery

Félix Solis – Omar Navarro

Jessica Frances Dukes et Maya Miller sont les seules pistes de l’intrigue. Par conséquent, nous les attendrons beaucoup.

Les nouveaux Cast Members impliquent

L’Exorciste et Sense8 d’Alfonso Herrera

Fête de Fivea Bruno Bichir, Narcos

Castle Rock, rue Rippera Adam Rothenberg

Le groupe Visita Katrina Lenk

Intrigue de la saison 4 d’Ozark

Bien que les points de l’intrigue n’aient pas été révélés, nous pouvons vous en dire quelques éléments ici et là. Ruth fera probablement quelque chose de remarquable après que Wendy ait permis le meurtre de Ben et Darlene. Cela pourrait être un problème pour les Byrdes.

Jason Bateman a une petite astuce pour calmer nos craintes : Chris Mundy a le choix de faire face à ses problèmes et de payer les factures ou de s’enfuir. Il est obligé de choisir entre ses responsabilités et suivre les instructions des Byrdes ou donner le mauvais exemple en s’enfuyant.

