Oyin Oladejo de ‘Star Trek: Discovery’ parle de la diversité et des éléphants pour ‘Endlings’ Saison 2 sur Hulu (interview exclusive)

Moins de deux semaines après « Star Trek Discovery » a terminé sa troisième saison en janvier, la nouvelle saison de « Endlings » – une autre série spatiale mettant en vedette une star de « Star Trek », l’acteur Oyin Oladejo.

La deuxième saison de « Endlings » débute le vendredi de Hulu (15 janvier). Pour ceux qui sont nouveaux dans la série, « Endlings » met l’accent sur l’environnementalisme, la diversité et l’espace auquel vous êtes habitué dans « Star Trek ». Cependant, le spectacle est un peu plus orienté vers un public plus jeune.

Sans dévoiler aucun spoilers, la première saison de « Endlings » se concentre sur quatre enfants qui découvrent un étranger sur la propriété de leur père adoptif. Cette découverte semble être la meilleure chose qui soit pour un groupe d’enfants imaginatifs, mais la découverte vient avec une torsion: l’espèce extraterrestre est en quête de sauver les espèces en voie de disparition de nous, humains sur Terre, et tout le monde n’est pas d’accord avec ce qu’ils font.

« Star Trek: Discovery » Oyin Oladejo comme Abiona Maina dans « The Endlings » Saison 2 sur Hulu et CBC. (Crédit d’image: Hulu / CBC)

Par exemple, le personnage d’Oladejo, Abiona Maina, est le gardien d’un éléphant appelé Tuko, et a passé toute sa vie « sur une mission ciblée pour sauver les animaux », a déclaré Oladejo à 45secondes.fr dans une interview exclusive.

«Quand cela lui a été arraché, elle s’est retrouvée en Amérique du Nord dans cette famille. En y repensant, elle commence à réaliser [in Season 2] qu’il y a d’autres personnes dans le monde qui font la même chose qu’elle fait », a déclaré Oladejo.

Maina, a poursuivi Oladejo, est une « femme très calculée et forte qui a vu la brutalité » dans sa vie. Cependant, apprendre à connaître les enfants amène Maina à se rendre compte qu’il y a plus d’une façon d’être environnementaliste. « Elle voit ces enfants et ils le font avec joie. Ils le font de manière ludique, la même chose qu’elle fait, et ils le font avec amour », a ajouté Oladejo.

Oladejo, née au Nigéria, a déclaré que sa carrière dans la science-fiction était venue au moment où elle prévoyait d’abandonner le métier d’acteur. Elle a travaillé dans l’industrie du théâtre à Toronto pendant environ une décennie et a estimé qu’il manquait quelque chose dans sa vie. Elle a déménagé sur la côte ouest à Vancouver, au Canada, et est restée là-bas avec des amis, nettoyant des maisons et prenant d’autres emplois pour joindre les deux bouts. Encore hésitante à revenir au jeu d’acteur, Oladejo a suivi les conseils de son agent pour faire un dernier casting, qui a fini par être l’appel de « Trek ».

La deuxième saison de « Endlings », une série de science-fiction destinée à un public plus jeune, sort le 15 janvier 2021. (Crédit d’image: Hulu / CBC)

Oladejo a déclaré que c’était un honneur de passer plusieurs saisons sur « Trek », une franchise qui célèbre la diversité. Après des décennies à présenter des acteurs d’horizons divers, « Discovery » a poussé la franchise encore plus loin dans cette direction cette saison en présentation des premiers personnages non binaires et transgenres de la franchise , joué par des acteurs qui font partie de ces communautés. (Une quatrième saison arrive en 2021, si le calendrier tient.)

Oladejo, qui est noire, a déclaré qu’elle avait «mes propres problèmes que je traverse» concernant la diversité – et ce n’est qu’après avoir déménagé au Canada à l’adolescence qu’elle a vraiment été exposée à l’importance et aux luttes similaires de la communauté LGBTQ +, entre autres groupes marginalisés. «La découverte», a-t-elle ajouté, a donné sa valeur à sa carrière en «étant capable d’être dans une émission qui nous montre à tous la diversité et, à un certain niveau, normalise les différences».

« Endlings » montre également la valeur de la diversité en ce qu’elle célèbre les contributions des enfants comme des égaux aux adultes, a-t-elle déclaré. « Il s’agit de laisser aller le contrôle de quelque chose qu’elle [my character] a passé des décennies et des décennies à étudier. « Après une pause, Oladejo a ri. » L’arc dans lequel je la vois entrer, elle affecte Oyin dans la vraie vie aussi. »

