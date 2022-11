Owen Wilson et Jennifer Aniston: qui s’entendait mieux avec moi et le chien de Marley

Curiosités

Peut-être le film de chien le plus triste, avec Hachiko : toujours à vos côtés. Qui était le plus proche du chien de Marley et moi?

©IMDBMarley et moi.

Les films de chiens sont une tragédie où que vous les regardiez. Pour une raison ou une autre, ils finissent toujours par nous faire pleurer plus que nécessaire, même lorsque l’histoire ne tourne pas autour d’eux, comme cela peut être le cas dans Je suis une légende et le chien qui l’accompagne Will-Smith ou les histoires de le petit assistant du Père Noël dans Les Simpsons. Mais il y a une production qui nous ruine sans aucun doute à chaque fois que nous la voyons.

On se réfère à Marley et moifilm réalisé par David Frankelle même qui a fait Le diable s’habille en Pradaqui a été lancé en 2008 et mettait en vedette deux grandes figures de la comédie romantique comme Owen Wilson et Jennifer Aniston. Dans cette production, l’histoire tournait autour du cycle de vie d’un Labrador retriever adopté par la famille formée par les personnages interprétés par les acteurs susmentionnés.

Peu importe comment ça se termine, une grande partie de la magie de marley et moi est passé par le lien entre Owen Wilson, Jennifer Aniston et les chiens dressés pour faire partie de cette production. Bien que le mythe dit qu’ils ont utilisé environ 20 animaux pendant le film, seuls quatre ont été utilisés pour développer la photographie principale, pour couvrir les différentes étapes de croissance de Marley. Dans ce contexte, qui s’entendait le mieux avec les chiens ?

Dans une interview avec Regarde qui j’ai trouvé, caméraman Bob Gorelick a révélé que des deux acteurs c’était Owen Wilson celui qui s’est le mieux connecté avec les chiens. Non pourquoi Jennifer Aniston n’avait aucun tact avec les animaux mais parce que l’axe de l’histoire était raconté du point de vue de Jean Groganle personnage incarné par la star de Les Tenenbaum excentriques. « Jennifer aussi. Mais si je devais dire l’un des deux, Owen Wilson »a expliqué le lien formé avec les chiens.

+Le site idéal pour les amoureux des chiens

Si, de la même manière que l’écrivain, cela complique votre existence qu’il y ait des films dans lesquels les chiens souffrent d’une manière ou d’une autre, nous avons une solution pour vous. Avant de voir une histoire où vous savez qu’un canon a été utilisé, vous pouvez aller à le site internet didthedogdie.com et mettez le titre de ce que vous allez voir (ou de ce que vous regardez) pour connaître le sort de l’animal qui fait partie du long métrage.

