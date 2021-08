Owen Wilson est ouvert à l’idée de Wedding Crashers 2

Grande desserte à roulettes OWEN - 1 porte & 2 tiroirs - Hévéa et granit

Vaisselle, ustensiles et autres bouteilles vous suivront où bon vous semble grâce à cette grande desserte montée sur roulettes. Son large plateau en granit, quant à lui, vous permettra de disposer d'un plan de travail supplémentaire!Caractéristiques : Structure : Hévéa et MDF Plateau: Granit gris épaisseur 20 mm Coloris: Blanc Roulettes 2 tiroirs 1 porte 3 étagères 1 porte verres à pied 2 ranges bouteilles 1 porte serviettes Dimensions : L126 x P55 x H91cmLa texture fine du MDF (Medium Density Fiberboard) en fait un matériau esthétique et très résistant, par l'alliance de la fibre de bois et de synthétique, qui sont soumis à des contraintes extrêmes de températures et pression. Matériau très tendance dans l'aménagement et la décoration d'intérieur.Dimensions des colis : Colis 1 : L112 x P63 x H15 cm (35 kg) Colis 2 : L111 x P71 x H26 cm (44 kg)Meuble à monter soi-même.Le délai de livraison vous sera confirmé dans le panier.