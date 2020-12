Overwatch Priority Pass entièrement mis en œuvre dans le jeu – Notes de mise à jour des 15 et 18 décembre

Comme prévu, parallèlement à une multitude de nouveaux skins et cosmétiques, dans la dernière mise à jour, le pass prioritaire a été officiellement introduit dans Overwatch. Ceci s’ajoute à quelques fonctionnalités diverses pour l’atelier et la visionneuse de relecture, ainsi que des corrections de bogues générales.

Nous avons déjà passé en revue le système de passe prioritaire dans le passé, mais comment se présente-t-il maintenant qu’il est dans le jeu? Jusqu’à présent, il s’est déroulé à peu près comme prévu. Récapitulatif rapide, les joueurs peuvent faire la queue pour un rôle flexible afin de gagner des passes prioritaires. Ces passes peuvent ensuite être échangées contre des temps d’attente plus courts, en particulier pour le rôle DPS.

Notes de mise à jour Overwatch

Pays des merveilles d’hiver 2020

Priority Pass maintenant actif

Nouvelles fonctionnalités de Spectatorhttps: //t.co/NDThfSnBED pic.twitter.com/hqlnvFTj2t – Game Watch aujourd’hui (@gamewatchtoday) 15 décembre 2020

Plus de passes sont gagnées lorsque les joueurs gagnent des parties en tant que joueur flex plutôt que de perdre, mais vous recevrez une passe pour une partie flex terminée dans les deux cas. De plus, les passes ne peuvent pas être dépensées lorsque vous êtes dans un groupe de cinq personnes ou plus, ce qui est logique car les temps de file d’attente ne seraient pas vraiment affectés par les passes prioritaires avec un groupe aussi important.

Il n’y a pas eu trop de problèmes signalés avec cette fonctionnalité jusqu’à présent, mais c’est encore tôt. Certains joueurs craignent que le système de passes prioritaires encourage les joueurs à faire la queue en tant que Flex et à lancer des jeux afin de recevoir les passes avec un minimum d’effort. Tempête De Neige a essayé d’atténuer cela en offrant plus de passes pour une victoire, mais le temps nous dira à quel point c’est réussi.

Quant aux autres informations sur le patch du 15 décembre, bien sûr, l’événement Winter Wonderland est officiellement en direct. Assurez-vous de monter Overwatch afin de gagner ces skins spectaculaires sur le thème des vacances et de l’hiver, ainsi que de jouer à des jeux d’arcade amusants à durée limitée.

L’équipe a ajouté un tout nouveau menu d’options à la visionneuse de relecture. Ce menu est accessible via les contrôles multimédias. Cela devrait donner aux joueurs plus d’options pour affiner leur expérience de visionnage, y compris la modification de la force du contour du joueur et l’ajustement des comportements de la caméra des spectateurs.

La note finale de cette mise à jour concerne les corrections de bogues générales qui ont été ajoutées. Les cartes Eichenwalde, Ilios et Temple of Anubis ont vu quelques corrections mineures telles que la correction d’un bug qui permettait aux joueurs d’atterrir sur un emplacement de carte involontaire. Les héros Baptiste, D.Va, Echo, Sigma, Sombra, Widowmaker et Wrecking Ball ont également eu des problèmes résolus.

Un deuxième patch publié le 18 décembre a également résolu un problème avec le mode de jeu Freezethaw Elimination nouvellement implémenté. Un problème empêchant les repoussements de prendre en compte les interruptions de dégel pour le succès «Décongeler» a été résolu. Assurez-vous de revenir pour toutes les dernières nouvelles et mises à jour d’Overwatch.