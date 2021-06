Outlander : un plan astucieux leur permet de filmer la saison 6

L’année dernière a été inoubliable pour les différentes industries et, l’une de celles qui ont le plus souffert, a été le cinéma et les séries. Comme on le sait, de nombreuses productions ont été affectées dans la suite de leurs histoires pour différentes raisons : acteurs avec covid, restrictions ou quarantaine et, en Étranger Ils ont traversé toutes les conséquences possibles que vous pouvez imaginer de la pandémie.

A tel point qu’au-delà en 2020 Étranger avait la saison 5 en pleine transmission, qui a commencé sur Starz Play puis est arrivée sur Netflix, il restait encore une édition à filmer. Mais ce n’est qu’en février de cette année que les acteurs, dont Sam Heughan et Caitriona Balfe, ont pu revenir sur le plateau pour réaliser la saison six.

Caitriona Balfe et Sam Heughan à la fin du tournage de la saison 6. Photo : (Starz Play)



Et, malgré le fait que les prochains chapitres sont désormais prêts à passer en post-production, puisque les interprètes ont annoncé la fin du tournage, pour y arriver, ils ont dû mener une stratégie ingénieuse. C’est que, Le créateur de la série, Ronald D. Moore a décidé de protéger l’ensemble d’enregistrement pour éviter plus de pauses qu’ils n’en avaient déjà eu en 2020.

C’est pour cette même raison que la sixième saison a terminé ses enregistrements plus tôt que prévu. Mais, pour mieux comprendre le blindage de Moore envers l’espace de tournage, aucune autre explication n’est nécessaire que de dire que a créé son propre laboratoire anti covid 19 en Ecosse dans lequel, au-delà de la rapidité des tests et de la fluidité qu’il a obtenus dans le tournage, il a également dépensé plus de 200 000 dollars.

Mais, malgré le surcoût inattendu, ajouté à la somme importante de costumes d’époque, d’effets spéciaux et de transferts à travers le pays écossais, le réalisateur considère cet espace comme un bon investissement. D’après ce qu’il est venu lui-même dire, cette décision lui a permis de ne pas avoir à limiter les interactions du casting et, aussi, de se passer de certaines scènes de groupe.