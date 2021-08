Outlander bat Bridgerton dans des scènes intimes

Au dernier moment Étranger elle est devenue l’une des séries les plus regardées au monde. Sa publication sur Netflix a augmenté la possibilité d’atteindre plus de personnes et l’une des raisons est la chimie que Sam Heughan et Caitriona Balfe transmettent dans leurs rôles de Jamie et Claire Fraser. Et, malgré le fait qu’il existe aujourd’hui de nombreuses séries d’époques, aucune ne peut l’atteindre.

Cependant, outre le cadre incroyable, la caractérisation des personnages et le niveau d’acteur de chacun des interprètes, Étranger réussi à sortir de l’ordinaire en termes de scènes sexuelles. Et, l’un des exemples clairs est dans la première saison où Jamie et Claire consomment leur mariage de la manière la moins attendue.

Jamie, un homme né en Écosse dans les années 1700, avait ses propres coutumes. A cette époque, selon l’histoire et la série elle-même, les hommes ne se souciaient pas de s’occuper des femmes dans les relations sexuelles et plus qu’un acte plein d’amour, il était en proie à la violence. C’est pourquoi, Claire s’est chargée de lui montrer que, sans blesser l’autre, ils pouvaient s’amuser tous les deux.

Je veux dire, les intentions de Claire n’étaient rien de plus que de profiter d’une nuit à faire l’amour et de ne pas avoir de relations sexuelles brutales et douloureuses. C’est parce qu’elle, voyageuse du temps, est arrivée à partir de 1900 plus précisément 200 ans plus tard lorsque, malgré des ressources limitées, les femmes étaient déjà un iota plus expérimentées et avaient plus de droits.

Claire est celle qui a appris à Jamie à être romantique. Photo : (Starz)



Et, avec cette scène, Étranger Il a réussi à briser tous les stéréotypes dans lesquels c’est toujours un homme qui doit apprendre à une femme comment se comporter au lit. En fait, avec ce genre de chose, la série basée sur les livres de Diana Gabaldón a également a donné une leçon choquante à Bridgerton, la production de Shonda Rhimes qui se déroule entre l’époque de Jamie et Claire, c’est-à-dire le 1800.

Régé-Jean Page et Phoebe Dynevor. Photo : (Netflix)



Est-ce dans Bridgerton C’est encore un tabou de parler de sexe et les jeunes femmes, qui se présentent au tribunal pour définir leur situation conjugale, ne savent rien sur la façon de consommer leur relation. A tel point que le duc d’Hastings, joué par Régé-Jean Page, est celui qui apprend à Daphné (Phoebe Dynevor) à se faire plaisir et, en plus, à concevoir des enfants.