« Outlander » a été renouvelé pour une septième saison

Bien que la production de la sixième saison de la série télévisée à succès produite par Starz vient de commencer, il a été confirmé que « Outlander « , drame historique inspiré de la saga des romans écrits par Diana Gabaldon, a reçu des commandes de la chaîne pour la réalisation d’une septième saison.

Selon TVLine, cette prochaine saison sera composée de 12 épisodes et adaptera l’arc narratif présenté dans le roman « Un écho dans l’os« , Dans lequel les aventures de Brianna «Bree MacKenzie (interprétée par Sophie Skelton) et son mari Roger Wakefield (Richard Rankin) au XXe siècle, tandis que Claire (Caltriona Balfe) et Jamie (Sam Heughan) se trouvent au XVIIIe siècle.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Benedict Cumberbatch révèle s’il y aura la saison 5 de ‘Sherlock’

La production de la sixième saison a officiellement débuté en février dernier en Écosse. Le renouvellement pour cette saison aurait été effectué en mai 2018, concluant sa cinquième saison en 2020. Cependant, la production de ces épisodes a été fortement retardée en raison de la pandémie.

Il a été rapporté que le retour au tournage présentait de fortes mesures de protection pour les acteurs et l’équipe de production, ce qui affecte directement la vitesse à laquelle chaque épisode est généralement filmé. «Les acteurs et l’équipe, et je pense même que certains fans, sont très heureux d’entrer dans la sixième saison. Et nous avons décidé de casser les freins », a déclaré le producteur exécutif Matthew B. Roberts.

Roberts Il a également souligné le défi de filmer des séquences pour la série qui sont faciles à tourner dans les conditions de la Covid 19, ce qui n’est pas facile pour une série dans laquelle il y a constamment un grand nombre de personnes côte à côte ayant des conversations ou dans des séquences de forte charge émotionnelle.

« Chaque année, Outlander a un grand événement et nous sommes toujours en train de le planifier. Nous filmerons des sets supplémentaires à des moments différents, puis les assemblerons en post-production pour le rendre homogène. Nous avons vraiment une équipe d’effets visuels incroyable et nous avons une confiance totale en leurs capacités pour le faire. »

Vous pourriez aussi être intéressé par: Révélez les images des coulisses de ‘WandaVision’

L’histoire est un drame romantique avec des connotations guerrières et de vrais éléments historiques. Claire Beauchamp C’est une femme mariée qui travaille comme infirmière de combat à partir de 1945, date à laquelle elle est mystérieusement transportée jusqu’en 1743.

Là tu te rencontreras Jaimie Fraser, un jeune guerrier écossais, chevaleresque et extrêmement attentionné dont vous tomberez amoureux, débattant entre deux hommes appartenant à deux époques complètement différentes.