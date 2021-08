Outlander : 2 personnages pourraient revenir dans la saison 6

Fans de Étranger ils n’arrêtent pas de recevoir des nouvelles de la nouvelle saison. Bien qu’il ait déjà été confirmé que les six prochains épisodes n’arriveront pas avant 2022 sur Starz et 2023 sur Netflix, de nombreux détails sur ce qui va arriver sont déjà connus. Bien que seules trois images officielles de la série aient été vues, pendant le tournage et, après celui-ci, l’Instagram officiel de la fiction a ébloui avec plusieurs vidéos des acteurs.







De même, Sam Heughan était chargé de donner quelques détails sur la production dans laquelle il joue et, comme si cela ne suffisait pas, diverses théories ont vu le jour autour de la fin de l’histoire de Jamie et Claire Fraser. Mais maintenant, Étranger Il a redonné le sourire à ses fans car deux des personnages les plus emblématiques pourraient à nouveau faire partie des nouveaux chapitres.

Bien qu’il n’y ait rien de confirmé, tout indique que Lotte Verbeek, qui a donné vie à Geillis Duncan, et Graham McTavish, qui jouait Dougal McKenzie en seraient à la sixième saison. Quant au partenaire et ami de Heughan dans Hommes en kiltIl n’a pas commenté, mais Verbeek l’a fait, ouvrant ainsi les possibilités d’un retour.

Les acteurs sur le plateau. Photo : (Starz)



Selon le portail Express, l’actrice a déclaré lors d’une conférence virtuelle qu’elle n’excluait pas la possibilité de réapparaître dans la série basée sur les livres de Diana Gabaldón. « Je pense qu’il y a des moyens. Il y a beaucoup de gens qui suggèrent qu’il revienne et la plupart d’entre eux sont des fans. Et, tout ce que je peux dire, c’est que je suis prêt. Donc, tout est possible », a déclaré Verbeek.

Aussi, pour clore, il a assuré que « tout est possible pour un voyageur temporel, donc on verra bien ». Mais, comme personne de la production n’a confirmé ou démenti cette nouvelle, il faudra encore attendre la parution de la série l’année prochaine.